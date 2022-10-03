全球首例　英國官方認定：14歲少女輕生　死因是社交網絡

英國14歲少女羅素（Molly Russell）2017年11月20日自殺，驗屍官在2022年9月30日召開的死因庭公布他的結論，稱她是「在遭受抑鬱症和網上內容的負面影響時，死於自殘行為」。



這成為英國首宗官方認定、將死因「歸咎於」社交媒體的青少年自殺個案——而不是「與之有關」。英媒報道稱這也是全球首宗這樣的個案。

得年14歲的羅素生前住在倫敦哈羅（Harrow），這也是名校哈羅公學的所在地。她生前看來健康開朗，家人與她關係良好，外界很難想像她為何尋短。

英國當局調查9月30日公布調查結果，北倫敦資深驗屍官沃克（Andrew Walker）稱，羅素是有抑鬱，在她這個年齡的青少年當中是常見的，但她的情況後來惡化成抑鬱症，那些不當的網上內容對她構成不良影響。

沃克說，就這麼將她的死因列為自殺是不確實的。她是「在遭受抑鬱症和網上內容的負面影響時，死於自殘行為。」

他稱在羅素在網上看到和訂閱到很多「不安全」、「不應該讓一個兒童看到」的內容。他稱Instagram及Pinterest等網站的演算法導致有些不當內容被自動選出來，就算她沒在搜尋，都出現在她眼前。

沃克將編寫一份報告，概述他的擔憂。他將寫信給Pinterest和Instagram的母公司 Meta，以及政府和英國通訊管理局（Ofcom）。

她的家人為紀念她成立名為Molly Rose Foundation的基金會，目的是為防止25歲以下年輕人自殺而出力。基金希望接觸到那些有可能自殺的人，與之連繫、提供協助、支援以及實用的建議。

羅素的父親在判決出爐後於庭外說，「是時候保護我們無辜的年輕人了，而不是讓（社交媒體）平台通過兒童的痛苦賺錢、來以利潤行先。」

英國全國防止虐待兒童協會（NSPCC）行政總裁Sir Peter Wanless稱，「這應會為矽谷帶來衝擊——當科技公司將兒童的安全置於商業決策之下，他們必須被問責。」

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