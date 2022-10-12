中國支持聯合國與非盟國增加合作　促進非洲發展

中國常駐聯合國副代表戴兵10月11日說，中方歡迎和支持聯合國同非盟進一步提升合作水平，更好促進非洲和平發展。



新華社10月11日稱戴兵在「聯合國同非盟合作」安理會公開會上發言表示，中方支持聯合國和非盟在維護非洲和平安全、提升非洲能力建設、促進非洲可持續發展和推動國際治理改革方面加大合作力度。

戴兵說，非洲傳統熱點問題升溫，恐怖活動、武器販運、海上安全、公共衛生等挑戰增多，需要聯合國、非盟和地區國家攜手應對。聯合國維和行動要把資源和力量投入到當事國需要、當地民眾期待的領域。中方支持更多非洲人擔任非洲熱點問題秘書長特別代表，安理會也要支持非洲成員更多擔任非洲問題執筆國。

他表示，安理會今年8月舉行非洲能力建設公開辯論會並發表主席聲明，安理會成員和國際社會要共同落實好會議成果，為非洲能力建設提供更多實實在在的幫助。聯合國和非盟應繼續把能力建設作為合作支柱，支持非盟加強衝突預警、預防、調解和預防性外交等方面能力。聯合國相關機構、維和行動特派團、駐地協調員要根據各自授權支持非洲能力建設，爭取形成合力。

戴兵說，本屆聯大高級別周期間，中方同非洲國家等共同舉辦“全球發展倡議之友小組”部長級會議，宣佈中方七項務實舉措。中方願同非洲國家一道推動相關舉措盡快開花結果，為非洲國家可持續發展創造更多資源和條件。

他表示，聯合國應採取系統性措施，提升非洲在國際治理體系中的發言權，在規則制定、資源分配等方面進一步反映非洲的需求和利益。國際社會尤其是發達國家和國際金融機構，應在發展援助、技術轉讓等方面履行應盡責任，不能因為其他問題而減少對非洲的關注和投入。各國對非合作要堅持開放包容、互利共贏，不能干涉非洲國家內政，更不能逼迫非洲國家選邊站隊。

戴兵說，無論國際形勢如何變化，中國將永遠同非洲國家站在一起，同聯合國站在一起，為實現非洲持久和平與共同發展貢獻更多力量。