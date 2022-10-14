伊拉克國會選出新總統拉希德

伊拉克國民議會10月13日舉行會議，選舉前水資源部長拉希德（Abdel Latif Rashid）為新一任總統。這是在該國充斥暴力與示威之際，政府在第四度嘗試結結政治僵局。



在國民議會的首輪投票中，無人獲得直接當選總統所需的全部議員三分之二以上選票，同屬於庫爾德斯坦愛國聯盟的兩名候選人拉希德和現任總統薩利赫（Barham Saleh）得票數最高，進入下一輪投票。在第二輪投票中，拉希德在269名參與投票議員中獲得162票，薩利赫獲得99票，拉希德當選總統。

拉希德隨後宣誓就任總統，並提名前勞工和社會事務部長蘇丹尼（Mohammed Shia al-Sudani）為候任總理，委任其組建新一屆政府。

拉希德1944年出生於伊拉克北部庫爾德自治區蘇萊曼尼亞省，曾任水資源部長，自2010年起擔任總統高級顧問。

伊拉克新一屆國民議會1月9日舉行首次會議。伊拉克憲法規定，議會應在首次會議召開後30天內選出新總統，新任總統隨後指派議會最大黨團推出的人選出任新總理並在30天內提名內閣人選。由於什葉派主要政治派別以及庫爾德陣營內部分歧嚴重，總統選舉被數次推遲。