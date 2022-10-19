美國侯斯頓華人滅門慘案　８年後疑兇終落網　疑因晉升問題下殺手

侯斯頓華人滅門案疑犯在８年後正式落網。美國德克薩斯州哈裡斯縣警局表示，他們成功抓捕了死者孫茂業生前的同事、58歲的陸峰（Feng Lu，音譯），並懷疑他是因升遷問題，而痛下殺手。



事發2014年1月30日，孫茂業被指已失蹤多天，警方破門後才發現他與49歲的妻子謝梅（Mei Xie），以及他們9歲和7歲的兩個兒子全部被槍殺。孫茂業是山東人，曾在得州大學奧斯丁分校獲得工程力學博士學位。生前就職於石油與天然氣設備供應商卡麥龍國際公司（Cameron International Corp.），是一名機械工程師，謝梅則來自北京，兩人都已加入美國國籍。

Huge news! On 1-30-14, HCSO deputies responded to a residence at 14015 Fosters Creek Dr (Cypress). Deputies discovered two (2) adults, one male and one female, and two children, ages 9 and 7, deceased from gunshot wounds. On Sunday, 9-11-22, HCSO Homicide Investigators 1/3 pic.twitter.com/GLICk30rib — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) September 13, 2022

案發後，警方追查一度難有進展，FBI也介入了此案。案件直到2022年1月才取得突破：調查人員使用最新DNA辨識時發現到，一個在洗衣房地板上發現的灰黑色錢包，沾有陸峰與孫茂業妻子謝梅的DNA。而陸峰之前在接受警方調查時稱未去過孫家，也不認識孫的妻兒，因此引起警方懷疑。警方決定申請對陸峰的逮捕令，在9月11日，陸峰在從中國返回三藩市時在機場被捕。

據起訴書記載，陸峰與孫茂業在工作中不和，孫未能同意陸的晉升。案件發生後不久，陸峰從卡麥龍辭職。警方當年對陸峰的調查還發現，2014年1月23日，陸峰曾購買過手槍。

不過據陸峰的律師表示，陸峰堅稱自己從未進入過孫家住宅，也不知道孫家地址，並對自己被懷疑是兇手感到震驚。未來數周法院會就案件舉行聽證會，將決定是否繼續拘捕陸峰。