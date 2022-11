被控職場欺凌　英國不管部長韋廉信辭職

英國不管部部長韋廉信(Gavin Williamson)遭控涉及職場欺凌後,11月8日宣布辭職。



為何要辭職?

《星期日泰晤士報》5日報道,由於沒有獲邀出席英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)的葬禮,韋廉信10月透過WhatsApp向保守黨首席黨鞭莫韻婷(Wendy Morton)發送大量含有粗口的文字訊息,又威脅對方稱「一切都有代價」。

韋廉信被爆咒罵莫韻婷後,《衛報》7日引述一名高級公務員稱,韋廉信擔任國防大臣期間,曾叫他們割喉及跳出窗外。韋廉信其後強烈反對這一指控,稱自己與許多共事過的傑出官員都有良好關係。

根據英國廣播公司,莫韻婷10月正式投訴韋廉信的行為後,她11月8日把案件轉介至國會「獨立投訴及申訴計劃」(ICGS)。聲稱遭韋廉信欺凌的高級公務員也已把投訴轉介到ICGS。

韋廉信在辭職信中提及自己因向同事發送短訊而遭到投訴的事,稱他正遵守這些程序並就這些短訊向對方致歉。

↓韋廉信在Twitter公布辭職信↓

英國不管部部長韋廉信11月8日辭職。(Twitter@GavinWilliamson)

韋廉信說:「從那以後,有人對我過去的行為提出其他指控,我否認這些說法的定性,但我承認這些(指控)正分散這個政府為英國人民所做、良好工作的注意力。」

他表示,自己因此決定退出政府,以便完全遵守正在進行的投訴程序,洗脫我任何不當行為的污名。

首相辛偉誠(Rishi Sunak)在回信中稱自己非常悲傷地接受韋廉信的辭職,感謝韋廉信的個人支持與忠誠。

英國首相辛偉誠11月8日給韋廉信回信。(英國政府網站)

韋廉信2010年5月當選保守黨國會議員,2017年11月至2019年5月擔任國防大臣,2019年7月至2021年9月擔任教育大臣,2022年10月25日起被任命為不管部部長。

《太陽報》介紹指,不管部部長沒有具體職責,可以是個不領導政府部門的部長。在英國,不管部長、掌壐大臣(Lord Privy Seal)和蘭開斯特公爵領地事務大臣(Chancellor of the Duchy of Lancaster)等職位均用於讓資深政治人物參與內閣會議。

英國政府網站則指,不管部部長(Minister without Portfolio)的職責包括為政府的政策和決策進程做出貢獻。

在英國現代政治當中,不管部部長通常是黨主席。在前首相約翰遜(Boris Johnson)擔任首相期間,保守黨主席杜永敦(Oliver Dowden)便是不管部部長。