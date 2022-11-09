被控職場欺凌　英國不管部長韋廉信辭職

英國不管部部長韋廉信（Gavin Williamson）遭控涉及職場欺凌後，11月8日宣布辭職。



為何要辭職？

《星期日泰晤士報》5日報道，由於沒有獲邀出席英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的葬禮，韋廉信10月透過WhatsApp向保守黨首席黨鞭莫韻婷（Wendy Morton）發送大量含有粗口的文字訊息，又威脅對方稱「一切都有代價」。

韋廉信被爆咒罵莫韻婷後，《衛報》7日引述一名高級公務員稱，韋廉信擔任國防大臣期間，曾叫他們割喉及跳出窗外。韋廉信其後強烈反對這一指控，稱自己與許多共事過的傑出官員都有良好關係。

根據英國廣播公司，莫韻婷10月正式投訴韋廉信的行為後，她11月8日把案件轉介至國會「獨立投訴及申訴計劃」（ICGS）。聲稱遭韋廉信欺凌的高級公務員也已把投訴轉介到ICGS。

韋廉信在辭職信中提及自己因向同事發送短訊而遭到投訴的事，稱他正遵守這些程序並就這些短訊向對方致歉。

↓韋廉信在Twitter公布辭職信↓

英國不管部部長韋廉信11月8日辭職。（Twitter@GavinWilliamson）

韋廉信說：「從那以後，有人對我過去的行為提出其他指控，我否認這些說法的定性，但我承認這些（指控）正分散這個政府為英國人民所做、良好工作的注意力。」

他表示，自己因此決定退出政府，以便完全遵守正在進行的投訴程序，洗脫我任何不當行為的污名。

首相辛偉誠（Rishi Sunak）在回信中稱自己非常悲傷地接受韋廉信的辭職，感謝韋廉信的個人支持與忠誠。

英國首相辛偉誠11月8日給韋廉信回信。（英國政府網站）

韋廉信2010年5月當選保守黨國會議員，2017年11月至2019年5月擔任國防大臣，2019年7月至2021年9月擔任教育大臣，2022年10月25日起被任命為不管部部長。

《太陽報》介紹指，不管部部長沒有具體職責，可以是個不領導政府部門的部長。在英國，不管部長、掌壐大臣（Lord Privy Seal）和蘭開斯特公爵領地事務大臣（Chancellor of the Duchy of Lancaster）等職位均用於讓資深政治人物參與內閣會議。

英國政府網站則指，不管部部長（Minister without Portfolio）的職責包括為政府的政策和決策進程做出貢獻。

在英國現代政治當中，不管部部長通常是黨主席。在前首相約翰遜（Boris Johnson）擔任首相期間，保守黨主席杜永敦（Oliver Dowden）便是不管部部長。