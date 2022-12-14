香港救助兒童會救援印度水災　派發2,300個學習包及應急物資

氣候暖化令各地經常出現極端天氣，今年5月洪水波及印度多個地區，其中受災最嚴重的阿薩姆邦(Assam)，逾萬間房屋被摧毀，受災人口超過550萬人。香港救助兒童會早前得到香港特區政府的384萬港元賑災基金，向印度阿薩姆邦受災的居民派發應急物資，包括5,400個衞生用品及淨水包及5,400個避難用品包。



學校被暴雨摧毀，當地兒童無法上學，香港救助兒童會派發2,300個學習包，讓受影響的兒童得以繼續在家學習。救助兒童會將繼續提供資源支援災民，確保兒童及其家庭在危難中回生活正軌 。

圖、文：香港救助兒童會

香港救助兒童會早前獲得香港特區政府的賑災基金撥款384萬元，向印度災民派發應急物資。（香港救助兒童會提供）

印度熱浪水災頻生 氣候變遷加劇極端天氣

極端天氣的影響遠超想像，位於印度東北部的阿薩姆邦每年都飽受水災蹂躪，大雨引致山泥傾瀉及嚴重水浸。印度近年亦屢受熱浪侵襲，今年3月更錄得攝氏49度高溫。

香港救助兒童會總幹事司徒恩女士表示：「氣候變遷令印度及孟加拉等鄰近地區飽受極端天氣影響，當地兒童的家庭、教育及生命都處於危難之中。國際社會需要提供更多資源，以應對氣候緊急情況對所造成的損失和破壞。如沒有得到緊急的支援，最貧困及弱勢的一群將被打擊最深。 」

印年青以木偶戲 喚醒社區關注氣候變化

氣候危機迫在眉睫，今年5月至8月，救助兒童會在15個國家向超過42,000名兒童及年青人進行調查，83%受訪兒童表示曾經歷氣候變化或氣候不平等，並分享他們親身目睹及經歷的氣候變化。

17歲的Krishna居於印度的比哈爾邦(Bihar)，亦曾有切身經歷。2019年他的社區遇上水災，居民家園被毀，物資被中斷兩天。他憶述:「半夜時分，所有人都在睡覺，洪水突然入屋，我們全身都浸透。」

幸好，Krishna曾在救助兒童會學習如何應對水災，使他能幫助他的社區渡過困境。他明白氣候變化對社區及兒童的影響，他決心平逐家逐戶宣揚氣候危機的影響、教育公眾如何應對極端天氣，甚至協助村民尋求失踪兒童。

Krishna 夢想成為一位成功的演員及社工，他成立了街頭劇場，希望透過表演及木偶戲，提高大眾對氣候變化的關注，如食水短缺、地球日及北印度三月至五月熱浪期間的極端高溫等。他表示: 「我跟其他小朋友在社區的街頭表演。我覺得我正在改變我們的社區。我們談論我們的將來，所有人都要出一分力。隨著污染加劇，50至100年後，不知地球依然是否存在。」

關於香港救助兒童會



救助兒童會相信每位兒童都應該擁有未來。在香港及世界各地，救助兒童會竭盡所能—在平日及危難時刻—讓兒童可享應有的權利，使他們健康成長，獲享學習機會並受到保護。救助兒童會全球運動由30個成員組織組成，在約120個國家開展救援項目，於2009年成立的香港救助兒童會為成員組織之一。憑藉100多年的經驗與專業，救助兒童會是世界上首間及領先的獨立兒童組織—致力改變生命和我們共享的未來。如欲了解更多，瀏覽救助兒童會的網站，或追蹤他們的Facebook、Instagram、LinkedIn及 YouTube。

