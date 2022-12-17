諾貝爾經濟學獎得主涉性騷擾前學生遭調查　反駁指控不實

美國聖路易斯華盛頓大學（Washington University in St. Louis）學者迪布維格（Philip Dybvig）10月獲頒諾貝爾經濟學獎，但據美媒12月16日報道，他遭多名前學生指控性騷擾，校方已開始調查。迪布維格透過代表律師否認指控。



彭博社（Bloomberg）報道指，已接觸到7名指控迪布維格的前學生，她們主張男方曾作出不受歡迎的觸摸和吻、發調情訊息，又有人指控迪布維格曾在對話期間長時間握住她的手，她們講述的事件發生在不同時間，最早與最晚的時間相差超過10年。報道稱校方已聯絡至少3名前學生。

有份撰寫報道的彭博社記者Eric Fan在Twitter稱，7名前學生均為來自亞洲的國際學生，又稱有不少人指有關迪布維格的事情在中國女學生之中屬「公開的秘密」。

律師：指控不實

迪布維格的代表律師米爾滕貝格（Andrew Miltenberg）反駁稱指控不實，否認迪布維格與學生之間有任何不適當的肢體或語言互動。

迪布維格自1990年起在美國聖路易斯華盛頓大學擔任銀行與金融教授，2022年10月與美國聯儲局前主席伯南克（Ben Bernanke）、美國金融協會前主席戴蒙德（Douglas Diamond） 共享諾貝爾經濟學獎殊榮。他也在2010年至2021年間受聘為中國西南財經大學金融研究院院長。