韓國護士被揭IG出po辱罵及嘲笑病人：2小時內送他歸西

韓國京畿道一名深切治療部病房護士被揭在Instagram及網誌等發表不當言論，例如「2小時內就送他（病人）歸西」以及「我應不應拔掉呼吸器1秒？」。事件曝光後這名護士面對各方口誅筆伐，此人可能已經犯法。



醫院負責人13日向媒體稱，不確定在IG發文的人是否為該醫院的護士。院方會在查明事件後，儘快們出包括紀律處分在內的進一步行動。

韓國10日起流傳這樣一個帖文：有病人家屬控訴，指京畿道某大學附屬醫院深切治療部病房護士在IG發表侮辱和嘲笑病人的言論。根據截圖，那些內容的確會令人有不好的聯想，讓人看了很不舒服，有些甚至有違反護士職業道德的嫌疑。

在社交媒體上發文的病人家屬說，是在其父去世後看到這些帖文，質問護士為什麼要把這些拍下來上載到網上。

一名在韓國一所大學醫院深切治療部工作的護士，在Instagram上發布的帖文和照片，涉及嘲笑及侮辱病人。病人家屬對此極度不滿，在網上發文控訴。（涉事護士Instagram賬號）

根據家屬上載的IG截圖，包括拍下病房以及病人用過的輸液瓶的照片，賬號持有人寫道：「我想把藥一次過給他們灌下去，讓他們睡着」。

在另一個帖文中有一張心電圖機和一張病床的照片，發文者的附註是：「病人插喉插了2個月，2小時內就送他歸西」。

發文還記錄這護士稱，有一名被接上呼吸機的長者不停打嗝，因此狀甚痛苦：「爺爺您可憋一下氣嗎？我應不應拔掉呼吸器1秒？可能會沒命喔。」