美媒：彭博擬收購《華爾街日報》或《華盛頓郵報》

美國Axios新聞網12月23日引述消息人士報道，彭博社（Bloomberg）有意收購《華爾街日報》（Wall Street Journal，WSJ）或《華盛頓郵報》（Washington Post），擴大其新聞帝國版圖，不過有關計劃可能被當局構成市場壟斷。



彭博社創辦人、紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）一直希望收購主流報章，以前就盛傳《紐約時報》（New York Times）及《金融時報》（Financial Times）成為目標之一。

路透社指出，假如《華爾街日報》或《華盛頓郵報》收歸彭博旗下，將可以令彭博成為一個金融數據及新聞巨頭，同時為他提供宣揚政治理念的空間，推動應對氣候變化、加強管制槍械等議題。

現時《華爾街日報》的母公司道瓊斯（Dow Jones）由梅鐸（Rupert Murdoch）的新聞集團（News Corp）擁有；至於《華盛頓郵報》則是由亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）在2013年以2.5億美元入主。

有反壟斷專家認為，彭博假如收購道瓊斯的商業新聞部門，在拜登（Joe Biden）政府更強硬實施反壟斷法的情況下，可能惹來監管部門的調查，因此屆時或需要撤出部份生意，以平息官員的憂慮。

知情人士向路透社表示，彭博沒有與梅鐸接觸，而《華郵》發言人重申，公司是非賣品。多名專家認為，《華爾街日報》是新聞集團的重中之重，所以收購計劃不會發生。