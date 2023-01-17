世界經濟論壇一連4日正式舉行　聚焦分裂世界中加強合作

世界經濟論壇2023年年會1月16至20日在瑞士東部小鎮達沃斯拉開序幕，為新冠疫情爆發以來，首次於冬季以線下方式舉行。



本次世界經濟論壇主題為「在分裂的世界中加強合作」，會期至20日。年會匯聚全球約2700名政界、商界、學界和媒體代表，重點討論如何應對糧食和能源危機，如何應對高通脹、低增長和高負債，如何應對工業不景氣、社會脆弱性問題、地緣政治風險等議題。

世界經濟論壇總裁布倫德（Børge Brende）日前在接受新華社專訪時說，今年面臨全球性衰退風險，風險源自戰爭、貿易保護主義、氣候變化等，本屆年會是在幾十年來最複雜的地緣政治和經濟衝突背景下召開的。

世界經濟論壇創始人兼執行主席施瓦布（Klaus Schwab）在年會召開前說，在政治、經濟和社會等多重力量的影響下，全球和國家層面的分化狀況正在加劇。為了從根本上解決信任受損問題，政府和企業需要加強合作，為強勁、持久的復蘇創造條件。同時，必須提高經濟發展的韌性和可持續性，確保所有人都能參與進來。

世界經濟論壇是以研究和探討世界經濟領域存在的問題、促進國際經濟合作與交流為宗旨的非官方國際性機構。前身為1971年由施瓦布創立的歐洲管理論壇，在1987年更名為世界經濟論壇。

本文獲《聯合早報》授權轉載

