美國民間研究：2022年多州仇恨犯罪達數十年新高

一份民間研究中心的報告顯示,去年美國主要城市的仇恨犯罪情況持續上升,初步數據顯示,至少有六個大都市區的仇恨犯罪率都達到了1990年代以來最高水平。



據美國之音星期六(1月21日)報道,加州州立大學聖貝納迪諾分校「仇恨與極端主義研究中心」(Center for the Study of Hate and Extremism)這份報告基於20個警察局的數據得出,而聯邦調查局會在幾個月後發布正式的2022年度仇恨犯罪報告。

研究中心主任萊文(Brian Levin)說,儘管全國的仇恨犯罪趨勢總體上與大城市的趨勢相當,但他調查數據顯示,仇恨犯罪的上升幅度較小,為1.2%。

萊文指出,如果目前的數據保持不變,與2021年的不完整報告相比,聯邦調查局報告的數據可能會更高。

美國聯邦調查局上個月發布了2021年度仇恨犯罪統計數據,顯示全年共發生了7262宗仇恨犯罪事件;不過,這份報告沒有包括紐約市、芝加哥和加州大部份地區的數據。

在萊文的研究中心調查的20個城市中,有六個城市的仇恨犯罪達到了幾十年來的最高水平,分別是紐約市、洛杉磯、芝加哥、休斯頓、費城和德州的奧斯汀。

其中,美國最大的城市紐約市擁有約900萬人口,在2022年警方共調查了619宗仇恨犯罪,同比增長18%,是1992年以來最多的;而在第二大人口城市洛杉磯,警方共記錄了643名仇恨犯罪受害者,比2021年增長13%,是2001年以來的最高數字。與大多數其他警察機構不同,洛杉磯警察局是根據受害者人數而不是事件數量來統計仇恨犯罪的。

萊文說,修改仇恨犯罪報告的方式是去年報告事件激增的部份原因。「不僅執法部門,許多非政府組織和倡導組織都在爭先恐後地報告受害者的經歷。」

美國聯邦調查局將仇恨犯罪定義為「完全或部份由犯罪者對種族、宗教、殘疾、性取向、性別或性別認同的偏見所引發的犯罪行為」。自1991年以來,聯邦調查局每年都會收集和公布警務部門提交的仇恨犯罪統計數據。

