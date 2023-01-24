美國智庫報告：美軍工業沒為與中國衝突做好準備

一項新研究顯示，美國國防工業基礎還未與中國進行持久戰做好充分準備。



《美國之音》（VOA）報道，根據美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）的一份最新研究報告，烏克蘭戰爭暴露美國軍工行業普遍存在的問題，這些問題可能會削弱美國軍隊對中國進行持久戰的能力，包括在台海衝突中出現彈藥庫存不足，導致所謂的「空箱子」的問題。

自俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動戰爭以來，美國向烏克蘭提供大量的軍事裝備與補給。這些援助對於阻止俄羅斯的進一步入侵至關重要，也向中國傳遞侵略的代價和風險的訊息。

不過，CSIS指出，烏克蘭戰爭也暴露美國國防工業基礎的嚴重缺陷。這場戰爭耗盡美國某些類型的武器系統和彈藥庫存，如「毒刺」地對空導彈（Stinger）、155毫米榴彈炮和彈藥，以及「標槍」反坦克導彈系統（Javelin），而美國補充武器庫的速度緩慢。

「美國國防工業基礎還沒有為目前存在的競爭性安全環境做好充分準備，它現在是以更適合和平時期的節奏在運作。」

這份報告說：「在一場重大的地區衝突中，比如與北京在台灣海峽的戰爭，美國使用的彈藥可能會超過國防部目前的庫存，導致『空箱子』問題。」

CSIS認為，烏克蘭戰爭以及與北京不斷加劇的緊張，包括在台灣海峽的緊張，凸顯美國目前已經不再處於和平環境。

這份題為「戰時環境中的空箱子：美國國防工業基礎的挑戰」的報告作者，是CSIS高級副總裁、國際安全項目主任瓊斯（Seth Jones），報告反映美國高級軍事和其他政府官員以及防務領域、國會和軍工行業的看法。

CSIS最近對台海戰爭進行多次兵棋推演後發現，在衝突中，美國可能會在不到一週的時間內用完一些彈藥，例如遠程精確制導彈藥。

報告說，這些不足將使美國極難維持一場曠日持久的衝突，部分原因是美國國防工業基礎缺乏急劇增加產能來應對一場大規模戰爭的能力。

美國共和黨聯邦參議員霍利（Josh Hawley）2022年12月在給國務卿布林肯（Antony Blinken）的一封信中說，拜登（Joe Biden）政府對烏克蘭提供的軍事援助，影響美國加強台灣防務能力的努力。

CSIS的最新研究發現，部份是由過時的軍事承包程序和官僚作風造成的國防工業基礎的這些問題，正在影響美國在印太區建立可信威懾力量或在軍事衝突中與中國對峙的能力。

根據一些美國政府的估計，中國正在大量投資於軍火和獲取高端武器系統和設備，其速度是美國的5到6倍。

報告還說，在可能的台海戰爭中，美軍面臨的不僅僅是彈藥不夠的問題。「與烏克蘭不同，烏克蘭的西部邊境對武器運輸敞開大門，而台灣是一個島嶼。一旦戰爭開始，北京的封鎖和遠程火力能力將使武器系統和彈藥難以或甚至不可能進入該地區。」

這意味着，印太區的戰爭可能需要更多的遠程彈藥，以及戰區內更多的彈藥庫存，以解決一旦戰爭開始就難以運送彈藥的問題。

報告建議美國重新評估軍火需求總量，並敦促國會就此事舉行聽證會。CSIS研究還建議重新評估美國的庫存需求，建立戰略彈藥儲備並確定可持續的彈藥採購計劃，以滿足當前和未來的需求。

報告還建議美國拓寬軍事採購途徑，利用合同過程中的靈活性，並創建更多的軍工合作生產設施，尋找「盟友支持」的機會等。

本文獲《聯合早報》授權轉載

