中國氣球｜封塵的歷史　蘇聯擊落美國U-2偵察機事件

美國擊落中國的「間諜氣球」案，成為了國際焦點。若果歷史能夠讓人學會什麼，那就讓我們返回1960年代，冷戰時期一個標誌——U-2擊墜事件。這次意外和今天的氣球事件驚人地相似，只是角色返轉過來，被擊落的是美方。



1960年5月1日，美國派出一架U-2偵察機飛往前蘇聯領空偵測拍攝。正當美國以為U-2的飛行高度能躲過蘇聯的雷達及飛彈後，意外發生：蘇聯不但早已得悉偵察機入侵，更決定要攔截它。

蘇聯發射了14枚防空飛彈，其中一枚成功擊中在2.1萬公尺飛行的U-2，駕駛員鮑爾斯（Francis Gary Powers）成功跳傘生還，但隨即被俘。U

圖為一架陳列在一個博物館的U2偵察機，當年美國的U-2被蘇聯擊落，引發連串事件。（Wikipedia）

時任總統艾森豪威爾（Dwight D. Eisenhower）最初拒絕承認事件，僅稱這只是一次天氣觀察任務，直到赫魯曉夫（Nikita Khrushchev）帶來了U-2被墜毀的照片及被俘虜的鮑爾斯，美國才尷尬地承認這次偵察事件。

事件對美國帶來衝擊，也造成了巨大政治及外交的影響。特別是東西方原定計劃在巴黎召開四國首腦會議，因這次擊墜事件告吹，美蘇關係一度跌至冰點。

回到今天，中國的氣球是否如美方所說的「間諜氣球」還需要待時間驗證。但美國國務卿布林（Antony Blinken）訪華因這次意外告吹，讓人不禁有種似曾相識感覺。

今天不會有多少人經歷過1960年的事件，總統拜登（Joe Biden）可能有，但他那時才17歲。直到2015年事件被翻拍成電影《換諜者》（Bridge of Spies），才再次喚醒人們對這陳年舊事記憶。

據在1986年出版的《Mayday: Eisenhower, Khrushchev, and the U-2 Affair》一書介紹，艾森豪威爾刺探蘇聯的軍事情報，目的是為確保不會「讓軍備競賽失控」。美國以為蘇聯並不知情，但蘇聯一直都知道美國持續騷擾，只是為避免打草驚蛇，爭取時間發展更強力的防空飛彈才不公開事件。

圖為2月4日，美國決定擊落中國的氣球，並把其殘骸回收進行檢驗。（Reuters）

在巴黎會議舉行前，艾森豪威爾原希望確保會議順利進行，但因一次U-2偵察任務延期，被安排到5月１日執行，才在導致一系列的事件發生。而在當時早已有人認為，美國是否故意為讓東西方峰會流會，才出此下策。

這讓人不禁想像一個陰謀論，到為什麼中國會把這氣球升到天上，是有人不希望中美舉行會談嗎？

今天與當年U-2事件不同，中國的氣球沒有駕駛員，不會有俘虜或換囚一事。但即使如此，當事人鮑爾斯卻並非每個人心目中的英雄，有人責指他為何在跳傘前引爆機內炸彈，又不用事先準備好的自殺針自殺。鮑爾斯雖然成功躲過U-2一劫，卻在1977年因直升機的意外喪命，終年47歲。