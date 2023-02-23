俄羅斯烏克蘭開戰一周年　從10組數字看懂戰爭有多慘烈

俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭自2022年2月24日開始，至今持續一年。戰爭帶來嚴重傷亡，也損害俄烏兩國甚至全球經濟。以下是與俄烏戰爭有關的10組重要數字：



烏俄兩軍人數：50萬 vs 133萬

俄羅斯及烏克蘭都投入大量軍力來應付這場戰爭。根據德國斯塔蒂斯塔調查公司（Statista）的數據，截至2023年，烏克蘭的軍人數目約為50萬人，當中約20萬為現役軍人、約25萬人為預備役，另有約5萬人為準軍事部隊。

數據顯示，俄羅斯的軍人數目約為1,330,900人，當中約83萬為現役軍人。但到底俄羅斯把多少軍人投入到烏克蘭戰爭，屬未知之數。

烏克蘭國家戰略研究所（National Institute for Strategic Studies，暫譯）研究員在2022年9月曾估計，俄軍派出20萬至25萬人到烏克蘭。但至2023年2月，英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）15日則表示，英國估計俄軍有97%軍人都身處烏克蘭。

烏軍死亡人數：起碼1萬 死傷或逾10萬

各國對烏軍死傷人數的估計都不同，根據烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）2022年12月說，烏政府估計在這場戰爭中已有約1萬至1.3萬名烏克蘭軍人喪生，意味數字是起碼1萬人。俄羅斯軍方2022年9月時則估計烏方共有61,207名士兵死亡。

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）2022年11月初估計，死亡或受傷的烏軍人數約為10萬人。挪威國防軍司令克里斯托弗森（Eirik Kristoffersen）1月22日估計，死亡或受傷的烏軍人數超過10萬人。

俄烏戰爭：圖為2023年1月24日，在戰爭中死亡的烏克蘭軍人長眠於哈爾科夫一個墓園內。（Getty）

俄軍死亡人數：俄指約6千 西方估遠高此數

俄羅斯上一次公布陣亡數字已是在2022年9月底，俄軍當時指，有5,937名俄羅斯軍人在這場戰爭中喪生，但由於數字是多個月前的統計，相信如今數字已遠不止於此，西方估算的俄軍死亡人數更是數以萬計。

英國國防部在2月中的情報簡報內，估計俄軍在烏戰死人數為4萬至6萬人，若再加上傷者，死傷人數可達20萬人。正在對抗俄軍的烏克蘭，2月15日更主張俄軍已有逾13.9萬軍人死亡。

平民死亡人數：起碼7,199

德國斯塔蒂斯塔調查公司（Statista）稱，聯合國人權事務高級專員辦公室 （OHCHR）的數據顯示，截至2月12日，已有7,199名平民在烏克蘭死亡，另有11,756名平民受傷。聯合國表示，實際的平民死亡人數可能更多。

美國網格新聞網（Grid News）2月16日稱，一名烏克蘭官員2022年6月7日稱，自戰爭爆發以來，已有最少4萬名烏克蘭平民死亡或受傷。

俄烏戰爭：圖為2022年12月9日，來自烏克蘭的難民在德國等巴士，準備前往德國柏林市中心。（Getty）

烏克蘭難民人數：逾1,800萬

大批烏克蘭居民的家園被戰火摧毀，他們的生命受威脅，因此紛紛離國尋求庇護。

美國網格新聞網（Grid News）2月16日稱，聯合國數據顯示，自戰爭爆發以來，逾1,800萬名烏克蘭人曾離開烏國，但目前也有數以百萬計的烏克蘭人回國。

根據聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）網站，截至2月15日，有8,073,182名來自烏克蘭的難民身處其他歐洲國家。

離開俄羅斯人數：西方估逾50萬

有俄羅斯人在俄烏戰爭爆發後決定離開俄國。這些人決定離國的原因不同，有人是因為不滿俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發動戰爭；有人是因為曾發表反俄政府的觀點或言論、害怕遭懲罰；有人是因為擔心西方對俄制裁會對俄羅斯經濟造成持久損害；有人是在俄政府2022年9月21日宣布「局部動員」兵力、徵召預備役軍人到烏克蘭參與軍事行動後，因不想被徵召而決定離國。

《華盛頓郵報》2月13日稱，初步數據顯示，已有最少50萬名俄羅斯人離國，人數可能接近100萬。

俄烏戰爭：圖為2023年2月10日，烏克蘭首都基輔嚮起空襲警報，民眾在地鐵站內避難。（Getty）

俄佔土地：16.55%烏領土

俄烏戰況激烈，法媒2月14日引述烏克蘭軍隊總司令、中將扎盧日內（Valery Zaluzhny）稱，「活躍的」戰爭前線從北到南、延綿1,500公里。

俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後企圖佔領大片烏國領土，而烏軍也發動反攻，以奪回土地。

法國《世界報》（Le Monde）1月6日稱，在2022年3月底，俄軍佔領24.4%烏克蘭領土（包括克里米亞），但俄軍後來撤離一些地區，到2022年12月，俄軍控制16.55%烏克蘭領土（包括克里米亞）。

↓ 2月中的俄烏戰爭形勢，紅色、紫色區域為俄軍所佔部份 ↓

重建成本：可達7,500億美元

戰爭摧毀烏克蘭的基建設施，在戰事結束後，當地須進行大量重建工作。烏克蘭商會（Ukrainian Chamber of Commerce，暫譯）形容，戰後的烏克蘭會是世界上最大的建築工地。

《紐約時報》2月16日稱，根據初步成本估算結果，重建烏克蘭實體基建設施的成本約為1,380億美元至7,500億美元（約10,764億港元至58,500億港元）。

俄烏戰爭：圖為2022年4月5日，在烏克蘭基輔州博羅江卡，一名女子抱着貓兒，經過被戰火破壞的建築物前。（Reuters）

外國援烏金額：數以萬億港元

包括北約（NATO）成員國在內的盟友，在俄烏戰爭爆發後向烏克蘭提供大量武器及資金援助，以對抗俄軍。

半島電視台2月15日稱，根據德國智庫基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）的數據，在2022年1月24日至11月20日期間，北約成員國已承諾向烏克蘭提供最少752億歐元（約6,323億港元）的財政、人道主義及軍事援助。

美國承諾提供的援助金額是最多的，金額為478億歐元（約4,019億港元）。

加劇全球通脹：增2%

俄烏戰爭影響糧食、石油、天然氣的出口，在供應短缺的情況下，糧食及能源價格被推高，加劇全球通脹問題。

經濟學家馬基亞雷利（Corrado Macchiarelli）2022年7月8日在美國《巴倫周刊》（Barron's）發文稱，分析顯示，俄烏戰爭會令2022年全球通脹率增加約2%，並會令2023年全球通脹率增加約1%。