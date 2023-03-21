英媒：中國擬讓國內頂尖晶片公司更易獲補貼

英媒3月21日稱，中國正讓國內幾間最成功的晶片企業更容易獲得補貼，且這些公司對政府支持的研究也將擁有更多控制權。美國持續收緊先進科技和製造設備的出口管制，已迫使中國政府對支持晶片行業的方式進行反思。



英媒3月21日報道，知情人士透露，新規定生效後，受益企業將有機會獲得額外的政府資金補貼，而不必像以前那樣必須達到業績目標。同時，這些企業還將能夠在國家支持的研究項目中發揮更大的作用，減少國有企業和學術機構的影響。

一名直接了解這一政策轉變的消息人士稱，中國政府將補貼這些公司生產和部署本地化的晶片製造設備，而且補貼沒有設定任何資金上限，並指出這些支持措施都是為克服美國的限制。

知情人士稱，晶片製造商中芯國際（SMIC）、華虹半導體（Hua Hong Semiconductor）和華為（Huawei），以及設備供應商北方華創（NAURA）和中微半導體（AMEC）將是受益於這一政策轉變的公司。

報道稱，這一政策轉變意味着中國政府默認以前對半導體行業進行大規模補貼以建立國內能力的政策是不成功的，而且也不再是一種選擇，中國需要對美國遏制其晶片產業發展做出不同的反應。

在中國官方3月初決定創立中共中央科學委員會，並重新組建科學科技部後，中國政府與一些晶片公司進行更密切的合作，而這也是中國官方對其科技戰略的調整。

一位與中國晶片製造商有密切聯繫的政府官員說，中國已經在非功能性研究上浪費太多的錢，而且無法繞過制裁也沒有成果。「現在是時候拋棄妄想，將所有可能的資源投入到有能力引導行業走出困境的公司。」

報道引述分析人士稱，中國需要加快自主研發本土的替代產品，但這並不是一項簡單的任務。總部位於台北的以賽亞資本研究公司（Isaiah Research）副總裁Lucy Chen說，用國內替代設備替換設備，肯定會經歷陣痛，但這是不可避免的。

本文獲《聯合早報》授權轉載

