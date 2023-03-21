水資源危機的三重威脅正危及1.9億兒童的生命

2023年3月20日，在各國領袖即將出席歷史性的聯合國水資源大會之際，聯合國兒童基金會（UNICEF）呼籲各方加大對於食水、個人及環境衞生（WASH）項目的投入，提高氣候適應能力，保護兒童的未來。



根據UNICEF的最新分析顯示，在10 個面臨水資源短缺威脅的非洲國家中，有 1.9 億兒童正面臨著三重威脅，包括：食水、個人及環境衞生（WASH）服務不足； 相關疾病的隱憂； 以及氣候變化帶來的危害。

相關情況在貝寧、布基纳法索、喀麥隆、乍得、科特迪瓦、幾內亞、馬里、尼日爾、尼日利亞和索馬里最為嚴峻，使西非和中非成為世界上最缺乏水資源保障及受氣候影響最嚴重的地區之一。在這之中，尤其是位於薩赫勒地區的國家，亦同時面臨地區動蕩和武裝衝突，進一步阻礙了當地兒童獲得清潔用水和衞生設施。

在這10個焦點地區，近三分之一的兒童無法在家中獲得飲用水；三分之二的兒童缺乏基礎衞生設施；四分之一的兒童只能露天排便；四分之三的兒童由於家中沒有水和肥皂而無法清潔雙手。

食水、個人及環境衞生（WASH）投入不足，引發相關疾病（如腹瀉病），兒童的生命因而受到威脅。例如，這 10 個國家中有6個在過去一年爆發過霍亂。 在全球，每天有超過 1,000 名五歲以下兒童死於與 WASH 相關的疾病，其中有大約五分之二的兒童來自這 10 個國家。

在全球163個面臨氣候和環境威脅風險最高的國家中，上述地區名列前茅。氣溫提升將加速疾病蔓延，而西非和中非部分地區氣溫提升速度較全球平均水平快 1.5 倍。 地下水位下降導致一些社區的挖井深度是十年前的兩倍。 與此同時，愈發強烈且不穩定的降雨引發的洪澇亦污染了該地區本就稀缺的水資源。

UNICEF最新的分析報告於聯合國2023年水資源會議召開前夕發佈。各國領袖、相關組織和其他與會者將於3月22日至24日於紐約召開46 年來首次會議，審查確保人人享有水和衞生設施的行動進展。 我們在會議前公佈相關分析報告，並將在會議上呼籲各方：

迅速擴大相關領域的投入，包括全球氣候資金的支持等。



加強有關食水、個人及環境衞生（WASH）項目和社區建設，增強氣候適應能力。



在食水、 個人及環境衞生（WASH） 計劃和政策中優先考慮弱勢社區。



增加有效、可靠的系統，提高協調性及行動能力以提供潔淨用水和衞生服務。



推動實施聯合國水機制可持續發展目標6 - 全球加速框架，並加大對關鍵領域的投入。

