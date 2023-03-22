布林肯：中國是美「長期挑戰」　俄是「直接＋嚴重威脅」

美國務卿布林肯（Antony Blinken）3月22日出席參議院撥款委員的聽證會時作供，稱中國對俄羅斯的政治和實質支持，不符合華府的利益。他發表上述言論，正值中國國家主席習近平完成訪俄行程返回北京後。



布林肯稱，如俄羅斯攻擊鄰國而不會因此受罰，它將為潛在侵略者打開「潘多拉盒子」，並造成一個充滿衝突的世界。

中國正在非常小心地觀察美國和世界如何應對俄羅斯入侵烏克蘭，他說亞洲正感到戰事的影響。

我認為，如中國正在審視這一點——他們正在非常小心地審視——他們將從世界如何團結起來或不團結抵禦這種侵略中汲取教訓。 布林肯

2023年3月22日，美國國務卿布林肯身在華盛頓的國會出莊，出席參議院撥款委員會聽證會，並就總統拜登提出的國務院2024財年預算申請作證。（Reuters）

他說烏克蘭戰爭攸關多地，遠超烏克蘭，他認為戰爭對亞洲產生很大影響。與此同時，他指出日本及韓國已成為烏克蘭的主要支持者之一。

布林肯在同一場合說，美國還沒有看到中國為俄羅斯提供致命武器援助的證據。

圖為2023年3月21日，俄羅斯總統普京（右）與中國國家主席習近平（左）在克里姆林宮一同祝酒。（Reuters）

俄衛網22日引述他說，與俄羅斯和中國的競爭是美國面臨的主要挑戰。

他說冷戰後世界的時代已經結束，決定未來的競爭異常激烈。美國看到一個積極的未來，一個自由、安全、繁榮和開放的世界。預算撥款將有助於美國推進這一願景並解決為美國人民最重要的問題。

他指出，俄羅斯和中國是美國的頭號挑戰，是戰略競爭對手。布林肯說，俄羅斯構成「直接、嚴重的威脅」，而中國是「長期挑戰」。布林肯表示，在他看來，現在是一個轉折點。