加密貨幣LUNA︱權道亨黑山落網　美國法院隨即提出多項起訴

Terraform Labs聯合創始人兼總裁權道亨，在歐洲巴爾幹半島國家黑山被捕。美國紐約隨後以欺詐罪名等公佈起訴書，他涉及去年（2022年）兩種數碼貨幣崩盤，導致投資者損失約400億美元（約3,140億港元）甚至更多。



路透社報道，韓國籍的權道亨（Do Kwon）在黑山被捕的消息於3月23日傳出後，曼哈頓聯邦地區法院於當天公布了權道亨8項罪名的起訴書，權道亨將面對證券欺詐、電匯欺詐、商品欺詐和共謀等罪。

韓國警方星期五表示，在黑山被捕嫌疑人的指紋與韓國國家警察廳掌握的信息相符，已確認落網的人是權道亨。

TerraUSD和Luna崩盤 引發全球加密貨幣潰跌

權道亨是Terraform Labs的聯合創始人兼總裁，發行TerraUSD穩定幣和Luna加密貨幣。2022年5月這兩種加密貨幣崩盤，引發全球加密貨幣潰跌。美國證券交易委員會上個月對他和Terraform提出了相關的民事訴訟。

權道亨在被捕前逃亡了幾個月，韓國法院於去年9月對權道亨和其他5人發出逮捕令，指他們違反資本市場法等罪名。

Terraform Labs的總部設在新加坡。權道亨在美國的律師未立即回應置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

