印度陸軍司令談中國3度提台灣　台媒稱罕見

印度陸軍司令潘德(Manoj Pande)3月27日發表關於中國崛起的演講時3次談及台灣。



潘德27日出席由印度非牟利組織中國分析及策略中心(Centre for China Analysis and Strategy,CCAS)及印度浦那大學(Pune University)舉辦的研討會並發表演講。

這個研討會的主題是「中國崛起及其對世界的影響」(The Rise of China and Its Implications for the World)。

潘德3度提台灣

潘德首先說到,中國「韜光養晦」(Hide your strength, bide your time)的時代已結束,中國國家主席習近平在2022年10月的中共第二十次全國代表大會(二十大)上稱,中國決不承諾放棄使用武力解決台灣問題。

他又稱,中國在南海的突擊(Foray)、在台灣海峽的活動、在中印接壤邊境實際控制線(Line of Actual Control,LAC)沿線的好戰行為,以及拒絕國際法庭關於海事主張的裁決,日益顯現中國「強權即真理」的國際秩序觀。

潘德還表示,中國在美國時任眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)2022年訪問台灣後發表的白皮書,再次反映中方統一台灣的決心,重申國家統一是「中華兒女共同願望」的中國立場。

台媒指,雖然中印近年因邊境衝突交惡,但軍事將領和外交官員甚少公開提到台灣,觀察認為潘德3次談及台灣,其背後因素或動機值得玩味。