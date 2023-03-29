印度陸軍司令談中國3度提台灣 台媒稱罕見
撰文：洪怡霖
出版：更新：
印度陸軍司令潘德（Manoj Pande）3月27日發表關於中國崛起的演講時3次談及台灣。
潘德27日出席由印度非牟利組織中國分析及策略中心（Centre for China Analysis and Strategy，CCAS）及印度浦那大學（Pune University）舉辦的研討會並發表演講。
這個研討會的主題是「中國崛起及其對世界的影響」（The Rise of China and Its Implications for the World）。
潘德3度提台灣
潘德首先說到，中國「韜光養晦」（Hide your strength, bide your time）的時代已結束，中國國家主席習近平在2022年10月的中共第二十次全國代表大會（二十大）上稱，中國決不承諾放棄使用武力解決台灣問題。
他又稱，中國在南海的突擊（Foray）、在台灣海峽的活動、在中印接壤邊境實際控制線（Line of Actual Control，LAC）沿線的好戰行為，以及拒絕國際法庭關於海事主張的裁決，日益顯現中國「強權即真理」的國際秩序觀。
潘德還表示，中國在美國時任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）2022年訪問台灣後發表的白皮書，再次反映中方統一台灣的決心，重申國家統一是「中華兒女共同願望」的中國立場。
台媒指，雖然中印近年因邊境衝突交惡，但軍事將領和外交官員甚少公開提到台灣，觀察認為潘德3次談及台灣，其背後因素或動機值得玩味。