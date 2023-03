美國參議院通過結束授權出兵伊拉克　眾議院闖關或遇阻力

美國參議院3月29日以66票贊成、30票反對,通過推翻1991及2002年授權華府出兵伊拉克的法案,以彰顯國會在決定派軍作戰的地位。



路透社報道,參議院外交委員會早前通過撤銷1991及2002年《作戰授權法》(Authorizations for the Use of Military Force)後,再交由全院表決,雖然有包括參議院領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)在內的多名共和黨人反對,但支持票仍遠超出最低門檻的51票。

不過該法案能否交到總統拜登手上簽署生效,正式結束波斯灣及伊拉克戰爭,仍然存在變數,皆因法案需要獲共和黨主導的眾議院表決。

國會參眾兩院雖然普遍支持撤銷作戰授權法的法案,但同時面對重量級人物的反對,眾議院外交事務委員會共和黨領袖麥考爾(Michael McCaul)就認為,廢除該兩份作戰授權法之前,應先與軍方將領徵求意見,提出替代方案。

根據美國憲法,有權宣戰的不是總統,而是國會。不過議員多年來一直認為,在決定是否出兵問題上向總統讓步太多,但卻沒法撤銷廣泛而開放式的作戰授權,導致多屆總統以此作為於全球各地採取軍事行動的理據。

例如上屆總統特朗普(Donald Trump)曾以2002年的作戰授權法為合法理據,下令空襲擊斃身處伊拉克的伊朗革命衛隊「聖城軍」(Quds Force)將領蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)。