美國參議院通過結束授權出兵伊拉克　眾議院闖關或遇阻力

撰文：張子傑
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美國參議院3月29日以66票贊成、30票反對，通過推翻1991及2002年授權華府出兵伊拉克的法案，以彰顯國會在決定派軍作戰的地位。

路透社報道，參議院外交委員會早前通過撤銷1991及2002年《作戰授權法》（Authorizations for the Use of Military Force）後，再交由全院表決，雖然有包括參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在內的多名共和黨人反對，但支持票仍遠超出最低門檻的51票。

不過該法案能否交到總統拜登手上簽署生效，正式結束波斯灣及伊拉克戰爭，仍然存在變數，皆因法案需要獲共和黨主導的眾議院表決。

國會參眾兩院雖然普遍支持撤銷作戰授權法的法案，但同時面對重量級人物的反對，眾議院外交事務委員會共和黨領袖麥考爾（Michael McCaul）就認為，廢除該兩份作戰授權法之前，應先與軍方將領徵求意見，提出替代方案。

根據美國憲法，有權宣戰的不是總統，而是國會。不過議員多年來一直認為，在決定是否出兵問題上向總統讓步太多，但卻沒法撤銷廣泛而開放式的作戰授權，導致多屆總統以此作為於全球各地採取軍事行動的理據。

例如上屆總統特朗普（Donald Trump）曾以2002年的作戰授權法為合法理據，下令空襲擊斃身處伊拉克的伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。

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