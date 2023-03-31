桂莉芙白德露被控滑雪撞人案被判無罪　獲象徵式賠償1美元

《寫我深情》（Shakespeare in Love）金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）被指在2016年滑雪時被指撞傷他人不顧而去案件，猶他州公園城（Park City）法院陪審團3月30日裁定她無罪，並獲1美元賠償。



天空新聞（Sky News）報道，這宗官司在21日開庭審理，陪審團期間聽取不同人士作供，包括醫療專家、滑雪教練、以及桂莉芙及傷者桑德森（Terry Sanderson）的家人等。

陪審團最終認為，桑德森在該次意外負上所有責任，因此裁定他敗訴。

事件發生於2016年2月，現年76歲的退休視光師桑德森在公園城（Park City）稱山上滑雪時，桂莉芙魯莽地下坡，從後撞上他。他被撞至趴在地上，其後證實出現造成嚴重腦損傷、4條肋骨骨折及毀容等，於是向桂莉芙索償30萬美元。

桂莉芙否則指控，反控桑德森撞向她，並導致自己損失半天滑雪機會，因此要求他支付律師費以及1美元的賠償金。她在庭上表示對桑德森的遭遇感到遺憾，但強調事件不是她的過錯。

桑德森稱事件後醫生建議他不要再滑雪，避免進一步受傷，並叫他旅遊散心。不過他指自己仍然無法平復心情，惟桂莉芙的律師在庭上展示他在意外後多次度假享樂的照片，反駁有關說法。