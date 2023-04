AI或殺死人類？拜登：是否危險有待觀察　科技企業須確保產品安全

人工智能(AI,Artificial Intelligence)聊天機械人程式ChatGPT母公司OpenAI行政總裁阿爾特曼(Sam Altman)提出AI可能殺死人類的觀點後,美國總統拜登(Joe Biden)4月4日表示,人工智能是否危險還有待觀察,但科技公司有責任在產品公之於眾前確保其安全。



拜登4日在白宮與科技顧問委員會(PCAST,President's Council of Advisors on Science and Technology)開會。當被問及AI是否危險,拜登稱:「它仍有待觀察。可能」。

他說,人工智能可幫助解決疾病和氣候變化問題,但處理潛在風險也重要。

對於AI是否危險這個問題,美國富豪馬斯克(Elon Musk)3月29日已與包括蘋果公司(Apple Inc.)聯合創辦人沃茲尼亞克(Steve Wozniak)在內逾1,000名人工智能專家及業界高層聯署表達其憂慮,呼籲暫停訓練那些比GPT-4更強大的AI模型。

ChatGPT老闆阿爾特曼3月26日受訪時也談及相關議題,他認為超強AI或殺死人類是「有一定的可能」,他說:「承認這一點真的重要」。