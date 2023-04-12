中國萬噸船塢登陸艦將付運泰國　成東南亞最大現役軍艦

泰國皇家海軍（RTN）4月10日證實泰軍方代表在中國上海滬東中華造船廠接收071ET型船塢登陸艦。



泰國《曼谷郵報》引述泰國皇家海軍稱這艘作為潛艇補給艦的新型護衛艦擬於4月27日抵達泰國。隨着交付證書的簽署，071ET艦成為東南亞地區最大的現役軍艦。

中泰2019年9月9日正式簽署071ET艦的採購合同。這是中國首次出口兩棲登陸艦。泰國皇家海軍副司令西里薩瓦上將1月4日出席在上海舉行的該艦的下水儀式，並確定它正式艦名為「象島」號（HTMS Chang III）。

「象島」號以中國解放軍海軍自用的071型船塢登陸艦為基礎，其性能處於全球領先地位。

泰媒稱，「象島」號長213米，寬28米，最高航速可達25節，航程可達1萬海里。它的排水量超過兩萬噸，能搭載至少600名海軍陸戰隊士兵和2艘兩棲登陸艇，還能搭載最多5架泰國海軍現役的「海鷹」等直升機。同時，「象島」號船塢登陸艦裝載投送能力和遠海機動能力達到國際先進水平。

071ET艦的性價比在與同性能類別軍艦的對比中十分突出，泰媒稱，泰國採購此艦的價格大約為2億美元（約15億港元），而與071ET艦對標的美國「聖安東尼奧」級船塢運輸艦，原定造價為8.9億美元（約70億港元）一艘。