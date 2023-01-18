美海軍軍事學院專家撰文　對中國軍艦數目超越美國表憂慮

美媒1月17日報道，美國海軍軍事學院（US Naval War College）教授、前海軍上校坦格雷迪（Sam Tangredi）撰文《更大的艦隊獲勝》（Bigger Fleets Win），對中國軍艦數目超越美國表達憂慮。



坦格雷迪在文章稱，從歷史研究的28場海戰表明，其中有25場是由規模較大的艦隊贏得，只有3場是憑擁有先進技術的規模較小艦隊贏得。

他指，當海軍能力和戰略敏銳度相當，規模較大艦隊通常會獲勝，即使規模較小的艦隊可能會在衝突開始時擁有技術優勢。他稱一個主要原因是技術優勢不可避免地是短暫，如果沒有驚人運氣，規模更大的艦隊總是能獲勝。

他在文章尾段指向中國稱，若在這十年間在西太平洋與中國展開海戰，規模較小的美國海軍會與規模較大的中國海軍較量，「 美國領導人必須捫心自問，在沒有數字優勢下，他們願意在多大程度上押注這場鬥爭中的技術優勢。」

美媒指，中國解放軍海軍艦隊規模在2020年左右超越美國海軍，目前擁有約340艘軍艦，根據美國國防部2022年11月發布的《2022 年中國軍力報告》，中國艦隊還預計在未來兩年內增至400艘。