英國政壇Comeback Kid藍韜文涉欺凌　空手道高手仕途行人止步？

英國副首相藍韜文（Dominic Raab，又譯作拉布）在4月20日有關他職場欺凌（職場霸凌）行為的報告出爐後宣布辭職。首相辛偉誠（Rishi Sunak，又稱蘇納克）稱非常悲傷地接受他的辭呈。



用呈辭反擊 藍韜文示範

他在Twitter發布致首相的辭職聲明稱：「我在接到調查的報告後特此寫信辭職。我曾要求進行這項調查，並承諾如調查發現任何欺凌情況就辭職。我認為我應履行承諾。」

他在內文表示，對任何職員感覺到的、任何他無意造成的壓力或冒犯，以及影響司法部的工作步伐、影響其服務水準以及構成的挑戰，他為此由衷致歉。

他稱報告得出的結論是他一次也沒有「對任何人罵髒話或大喊大叫，更不用說扔任何東西或以其他方式恐嚇任何人，也沒故意試圖貶低任何人」。

這將鼓勵針對部長的虛假投訴，並對那些為o您的政府推動改變的人產生寒蟬效應——最終蔓延到英國民眾。 英國前副首相藍韜文

他稱所有的指控中，只有2宗被調查證實，事件的結果反映，將欺凌的門檻設置得這麼低，這為政府部長們建立一個危險的先例。

調查其實已完成，但政府多次延遲發表。備受壓力的藍韜文決定在20日宣布辭職。

圖為時任英國外相的藍韜文2021年6月11日在英國出席七國集團峰會時的情形。（Reuters）

發生什麼事？

調查是藍韜文2022年11月要求進行的，政府在12月決定針對他的行為進行調查。

他涉欺凌員工的指控自2022年逐步發酵。他被指在任職外交大臣及司法大臣時多次欺侮員工。

路透社2023年4月21日稱，調查開始時只有2宗正式投訴報告，但1個月後已增至5宗。

《衛報》援引消息人士稱他在政府營造了「恐懼文化」，對待職員經常十分粗魯並具有攻擊性。

有多達20名公務員指控他「尖酸刻薄、粗暴無禮」，曾在開會時因發怒把沙律扔到桌子對面。

藍韜文當時回應稱，他自信一直表現專業。辛偉誠當時則力挺下屬，稱他沒有發現有關藍韜文欺凌下屬的情況。

圖為2022年8月5日，英國國會議員藍韜文（Dominic Raab）在英國伊斯特本（Eastbourne）舉行的一個活動中，看向正在競逐英國保守黨黨魁之位的辛偉誠（Rishi Sunak）。辛偉誠當選後，再度將藍韜文延攬入閣。（Reuters）

他是怎樣的人？

藍韜文自2015年以來一直在英國政府進進出出。他在政事上立場鮮明，其言論予人斬釘截鐵之感，他曾就脫歐事務發表意見，亦曾評論過香港局勢，引起中國政府不滿。

藍韜文是英國脫離歐盟過程中最顯眼的人物之一，他在前首相文翠珊（Theresa May）任內擔任脫歐大臣，才做了4個月就於2018年11月請辭，因為他認為她在與歐盟進行脫歐協議談判時做出太多讓步。

他也曾效力約翰遜政府。約翰遜當選保守黨領袖，2019年7月接任首相，藍韜文立刻被延攬入閣，成為外相兼首席大臣，意味他的地位在其他部長之上，實際上相當於副首相。

約翰遜（Boris Johnson）感染新型冠狀病毒感染（COVID-19）期間，2020年4月6日轉入加護病房，由時任外交大臣相的藍韜文代理職務。

圖為英國前首相約翰遜2022年9月6日在英國倫敦發表卸任前最後一次講話。（Reuters）

在文翠珊辭職後與約翰遜，藍韜文都曾競逐黨魁之位。

辛偉誠2022年10月25日再度任命藍韜文任為大法官兼司法大臣，同時兼任副首相。

現年49歲的藍韜文擁有牛津大學及劍橋大學法學學位。他2010年入閣前擔當過多個部長級職位。如曾在2000年於外交部工作，代表英國在海牙處理政治犯問題，亦曾參與牽涉中東、歐盟、直布羅陀等的事務；2005年他曾加入顧問團隊，為時任影子內政部長戴德偉（David Davis）的工作。

這位從政經驗豐富的官員，原來是一位黑帶空手道高手，每天午餐均是千篇一律的雞肉凱撒、煙肉麵包、水果罐和冰沙。

對政府有影響？

這是政府過去半年第三位因個人行為問題而辭職的官員，將不可避免打擊辛偉誠的政府管治威信。