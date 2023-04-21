英國副首相兼司法大臣藍韜文涉欺凌辭職　杜永敦與喬克分別接任

英國副首相藍韜文（Dominic Raab）因涉及欺凌下屬，4月20日宣布辭職。英國內閣辦公室部長杜永敦（Oliver Dowden）同日接任副首相之職，英國議員喬克（Alex Chalk）則擔任原由藍韜文兼任的司法大臣之職。



喬克現任國防部採購部長。他自2015年加入國會成員議員，2022年10月獲委任為國防部國務大臣（全稱：Minister of State (Minister for Defence Procurement)）。

在此之前他曾任英格蘭及威爾斯副檢察長（Solicitor General）以及英國獄政暨觀護局（Prison and Probation Service）局長。

他當選議員前是一名大律師，曾在涉及恐怖主義、國際欺詐和殺人案中擔任控方及辯方。

圖為2022年11月8日，英國副首相兼司法部長藍韜文（Dominic Raab，又譯作拉布）離開唐寧街首相府。（Reuters）

藍韜文涉嫌欺凌員工的指控自2022年逐步發酵，他被指在任職外交大臣及司法大臣時，多次霸凌員工。有多達20個公務員指控藍韜文「尖酸刻薄、粗暴無禮」，曾在開會時因發怒把沙律扔到桌子對面。

政府在12月決定針對藍韜文行為進行調查，藍韜文一度表示調查將還其清白，稱其任職政府要職4年半以來「從未對任何人作出恐嚇」，又指若「把欺凌行為門檻設得那麼低，會為政府行為樹立危險先例。」

調查報告在日前完成，但政府多次延遲發表報告內容，面對質疑聲音愈來愈大，藍韜文決定在20日宣布辭職。