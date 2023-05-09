普利茲獎結果揭曉　多項俄烏報道斬獲新聞界最高榮譽

被視為新聞界最高殊榮獎項之一的普立茲獎（Pulitzer Prizes）8日揭曉結果，俄烏戰爭報道為美聯社、《紐約時報》等多家新聞媒體攬獲殊榮。



《紐約時報》因對俄烏戰爭的全面報道、以及耗時8個月就布查（Bucha）屠殺事件進行的調查，獲得國際報道獎。美聯社則憑相關報道摘得兩個獎項，包括被視為所有獎項中最高榮譽的傑出公共服務獎。

去年春季俄軍炮轟烏克蘭東部地區馬里烏波爾（Mariupol）期間，四名堅持在當地報道平民傷亡狀況的美聯社記者——攝影記者Mstyslav Chernov、Evgeniy Maloletka、新聞製作人Vasilisa Stepanenko與特派記者Lori Hinnant——共同獲得了這項最高殊榮。

在宣佈得獎者之前，普立茲獎委員會共同主席、新聞學校波因特學院（Poynter Institute）校長Neil Brown聲援今年3月在俄被捕的華爾街日報記者格什科維奇（Evan Gershkovich），俄羅斯當局指控其從事間諜活動。

此外，《華爾街日報》因揭發數十名美國聯邦官員之間的財務利益衝突，而獲得調查性報道獎；《華盛頓郵報》記者Caroline Kitchener則因報道美國最高法院推翻「羅伊訴韋德」(Roe v. Wade)案裁決而獲得國家報道獎。

一年一度的普立茲獎為美國新聞業界的最高榮譽，早於1917年首度頒發。該獎項是以報紙出版人普立茲（Joseph Pulitzer）的名字來命名，普立茲在1911年離世，其遺產被用來設立普立茲獎，並在哥倫比亞大學（Columbia University）成立新聞學院。