聯合國專家：中俄向緬甸軍政府大量提供致命武器

聯合國緬甸人權狀況特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）周三（5月17日）發表的報告中指出，自緬甸軍方2021年2月1日發動政變以來， 緬甸軍方已經進口至少10 億美元的武器和其他物資，當中大量源自中國及俄羅斯，而緬甸軍方利用這些武器對反對派進行致命式鎮壓。



安德魯斯在報告中，詳列自緬甸軍方發動政變以來獲得武器和其他商品，當中包括供國內生產武器的原材料。報告指出，價值4.06億美元的武器或物資來自俄羅斯，2.67億美元來自中國，包括源自兩國的國有企業。此外，印度的國有企業也進行了較小量的武器及物資轉讓，另有新加坡、泰國的公司。

報告特別指出，俄羅斯國防產品出口公司（Rosoboronexport）向緬甸提供了約2.27億美元的軍備，包括蘇-30戰鬥機（SU-30）、米格-29戰機（MiG-29）和火箭發射系統。報告形容，俄羅斯供應商提供的武器，已在緬甸被用於可能的戰爭罪和反人類罪。

俄羅斯製造的Mi-35直升機、米格-29戰機、Yak-130輕型戰機，以及中國製的 K-8 噴氣式飛機，最常被緬甸軍方用於空襲學校、醫療設施、住宅和其他民用場所。今年4月11日，反對派在實皆省（Sagaing）的一次村莊集會中，一架 Yak-130投擲了2枚炸彈，造成至少 160人死亡，據報當中包括近40名兒童。

雖然緬甸軍方表示，其目標是叛亂分子。但從實皆襲擊事件顯示，任何平民都可能是被視為反對派的支持者。

安德魯斯在聲明中稱，「好消息是，我們現在知道是誰在提供這些武器。」他向聯合國成員呼籲，全面禁止武器向緬甸軍方轉讓武器、執行現有禁令和配合制裁。