中國商務部長王文濤主持美資企業座談會

中國商務部部長王文濤5月22日在上海主持召開座談會，聽取美資企業在華經營情況以及對中國持續優化營商環境的意見建議。



上海美國商會（AmCham Shanghai）以及強生（Johnson & Johnson）、綜合製造商3M公司、化學公司陶氏（Dow Chemical Company）、製藥企業默克（Merck & Co.）、霍尼韋爾（Honeywell）等美資企業代表參加座談。

王文濤指出，中國堅定不移推進高水平對外開放，加快構建新發展格局，把吸引外資放在更加重要的位置，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。他說當前，中國經濟運行保持恢復向好態勢，市場潛力持續釋放，這些都將為包括美資企業在內的各國企業來華發展提供更多機遇。他指商務部將繼續精準、高效做好外資企業和項目服務保障，依法保護外商投資權益，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，與各國企業共享中國龐大市場和開放發展的紅利。

王文濤強調，中美兩國經濟深度融合，雙方在互相尊重，互惠互利的基礎上展開經貿合作，符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於整個世界。他說中方將繼續歡迎美資企業在華發展，實現共贏。

與會美資企業代表紛紛表示，感謝中國商務部特別是重點項目工作專班為外資企業提供的服務保障，企業持續看好中國市場的發展前景，願進一步深耕中國市場。