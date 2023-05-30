按揭買樓做「包租婆」　加拿大逾半業主得不償失

加拿大的大多倫多地區（GTA，Greater Toronto Area）不少投資者向銀行按揭買樓，然後透過出租房屋的方式，以租金抵消投資成本。不過一份5月29日發布的報告顯示，在加拿大，超過一半的公寓投資者正在虧本，這是歷來首次。加拿大5大銀行在2023年頭3個月還為貸款損失撥備共33.7億加元（約194億港元）。



加拿大房地產研究公司Urbanation與加拿大帝國商業銀行（Canadian Imperial Bank of Commerce，CIBC）29日發表《2023年GTA公寓投資報告》（2023 GTA Condo Investment Report）稱，75%公寓投資者有做樓宇按揭。

在2020年，這些業主的平均月利潤是63加元，但2022年就變成平均虧損223加元。到了2023年第一季度，這一情況進一步惡化。

根據報告，2022年有52%投資者虧錢，平均每月至少損失400加元的投資者佔33%，其中14%業主每月損失1,000加元或以上，47%投資者賺到錢，只有11%人每月賺到1,000加元或更多。

加拿大經濟：加拿大房地產研究公司Urbanation與加拿大帝國商業銀行（Canadian Imperial Bank of Commerce，CIBC）2023年5月29日發表《2023年GTA公寓投資報告》。報告顯示，75%公寓投資者持有房貸。他們2020年的平均月利潤是63加元，但2022年變成平均虧損223加元。

由於擔憂出現更多商業房地產違約和經濟放緩的情況，加拿大帝國商業銀行、加拿大豐業銀行（Bank of Nova Scotia）、加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada）、道明銀行（Toronto-Dominion Bank，TD Bank）及蒙特利爾銀行（Bank of Montreal）2023年頭3個月已為貸款損失撥備33.7億加元，比上一季度多10億加元（約5,766億港元），與2022年同期相比增長近13倍。

豐業銀行首席風險總監（Chief Risk Officer，CRO）托馬斯（Phil Thomas）稱，他們此舉是基於認為宏觀經濟前景會更黯淡。