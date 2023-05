按揭買樓做「包租婆」　加拿大逾半業主得不償失

加拿大的大多倫多地區(GTA,Greater Toronto Area)不少投資者向銀行按揭買樓,然後透過出租房屋的方式,以租金抵消投資成本。不過一份5月29日發布的報告顯示,在加拿大,超過一半的公寓投資者正在虧本,這是歷來首次。加拿大5大銀行在2023年頭3個月還為貸款損失撥備共33.7億加元(約194億港元)。



加拿大房地產研究公司Urbanation與加拿大帝國商業銀行(Canadian Imperial Bank of Commerce,CIBC)29日發表《2023年GTA公寓投資報告》(2023 GTA Condo Investment Report)稱,75%公寓投資者有做樓宇按揭。

在2020年,這些業主的平均月利潤是63加元,但2022年就變成平均虧損223加元。到了2023年第一季度,這一情況進一步惡化。

根據報告,2022年有52%投資者虧錢,平均每月至少損失400加元的投資者佔33%,其中14%業主每月損失1,000加元或以上,47%投資者賺到錢,只有11%人每月賺到1,000加元或更多。

由於擔憂出現更多商業房地產違約和經濟放緩的情況,加拿大帝國商業銀行、加拿大豐業銀行(Bank of Nova Scotia)、加拿大皇家銀行(Royal Bank of Canada)、道明銀行(Toronto-Dominion Bank,TD Bank)及蒙特利爾銀行(Bank of Montreal)2023年頭3個月已為貸款損失撥備33.7億加元,比上一季度多10億加元(約5,766億港元),與2022年同期相比增長近13倍。

豐業銀行首席風險總監(Chief Risk Officer,CRO)托馬斯(Phil Thomas)稱,他們此舉是基於認為宏觀經濟前景會更黯淡。