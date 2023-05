英國廣播公司(BBC)5月30日報道,在新冠病毒的「實驗室泄毒論」議題上,中國疾控中心前主任高福接受訪問時表示「你總是可懷疑任何事情,那是科學,不要排除任何事情。」他談到中國科學院武漢病毒研究所曾接受某種形式的正式調查,並聽聞結果顯示沒找到任何問題。



BBC的報道指,這是首度證實曾有某種官方調查。高福在接受BBC電台訪問時表示,中國科學院武漢病毒研究所已接受過相關專家的雙重檢查(double-checked),他未有看到結果,但聽聞結果是沒有問題,「我認為他們的結論是他們遵守了所有規定。他們沒有發現不當行為。」

高福又在回應有關實驗室泄毒論時稱「你總是可懷疑任何事情,那是科學,不要排除任何事情。」(You can always suspect anything. That's science. Don't rule out anything.)

高福是中國疾控中心前主任,在2022年中卸任。