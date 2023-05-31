美國專家擔心：100%「買美國貨」　高鐵就建不成

據美國《政治報》（Politico）5月28日報道，交通運輸業人士擔心，美國總統拜登（Joe Biden）政府升級版的「買美國貨」聯邦撥款要求也許會扼殺美國擁有「真正的高鐵」的最後希望，因為美國當前沒有相關科技和經驗，而「買美國貨」政策推高了建設成本。美國高速鐵路協會（U.S. High Speed Rail Association）會長孔茲（Andy Kunz）甚至斷言，如果必須100%「美國製造」，美國就「就無法得到高鐵系統」。



作者：楊蓉



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所謂「買美國貨」政策可追溯到數十年前，它通常要求聯邦撥款的包括軌道車輛在內的交通基建設施在美國製造，並使用美國生產的鋼鐵，以扶持本土產業。報道稱，美國政府可以豁免這些要求，但拜登已採取措施嚴格審查豁免權的發放。

推動高鐵建設是拜登政府的一項重要承諾，也是拜登氣候議程的重要組成部份。報道指出，根據國際鐵路聯盟（UIC）的定義，美國的高鐵通車里程實際為0。UIC將高鐵定義為在專用軌道上行駛速度超過250公里/時的列車，而美國目前最快的鐵路列車「阿塞拉」號快速列車（Acela Express）最高時速為240公里，平常行駛的平均時速約為115公里。

根據美國環保署的數據，交通運輸佔美國溫室氣體排放量的28%，是美國溫室氣體排放量最大的部門。在美國，包括貨車、乘用車在內的汽車佔交通運輸排放量的81%，鐵路僅佔2%。報道還援引一份報告稱，相較汽車飛機，乘坐高鐵出行能減少約14至16倍的碳排放。

然而，報道說，在只有3個項目考慮讓火車速度達到每小時200英里（約合321.8公里）的美國，歐洲和日本式的子彈列車仍然是一個遙遠的夢想。2021年底，拜登曾簽署規模約1萬億的《基建設施投資和就業法案》，其中有435億美元資金用於擴大客運鐵路，但至今沒有任何一個項目得到該專項資金。

報道提到，拜登上任僅5天後便發布一項行政命令，在行政管理和預算局（OMB）下新設「美國製造」辦公室，專門監督「買美國貨」政策下的豁免請求。報道稱，該辦公室會嚴格解釋相關條款，並有效地限制聯邦鐵路管理局（FRA）可以發出的「買美國貨」政策下豁免權的數量。

研究公共建設項目許可和「買美國貨」政策的律師蒂莫西·懷亞特說，前幾屆聯邦政府曾對「買美國貨」政策下的豁免條款進行了更廣泛的解讀，FRA也常常在國產部件比進口部件更貴、且市場內沒有足夠國產部件的情況下發出豁免令，但在有了新設辦公室集中審查豁免權發放後，「他們會更難做到這一點」。

前FRA東北走廊改善項目 (NECIP) 主任、加州高鐵同行審查小組成員路易斯·湯普森說，新的審查程序將使FRA在批准豁免時「特別小心」。「『買美國貨』的直接結果就是，往往所用產品比原來更昂貴，所花費的時間也更長。」他說，「如果不是這樣的話，你就不會被強制『買美國貨』了。」

美國交通業資深人士進一步表示，如果無法獲得「買美國貨」豁免，此類工程將面對更多的障礙，因為美國國內沒有工廠可以生產以這麼高的速度行駛的專用軌道車輛。孔茲直言：「全世界只有幾個地方生產時速可達200英里的火車。如果你說『它必須是100%在美國製造的，那你就無法得到高鐵系統』。」

據報道，西門子交通集團北美分公司鐵路車輛總裁米高·卡希爾說，西門子已經在加州薩克拉門托（Sacramento）的工廠生產了3000多列火車，但沒有一列是高速列車。他在一封電郵中說：「對西門子交通集團或任何其他火車製造商來說，美國國內目前沒有時速200英里火車的生產能力。」

馬里蘭大學軌道工程教授尼伊·阿托-歐金則表示，美國還缺少設計、建造和維持高鐵系統方面的工程知識。為了支持列車以每小時200英里的速度行駛，高鐵軌道必須比應付速度較慢的客運列車和貨運列車的標準美國軌道堅固得多。阿托-歐金還說，美國也不生產對高鐵安全和速度來說至關重要的專用訊號系統。

《政治報》稱，高鐵支持者們對高鐵在拜登基建設施計劃中的低優先級，以及拜登在氣候提案中對電動汽車的高度重視表示失望。美國鐵路乘客協會主席吉姆·馬修斯說，《基建設施投資和就業法案》中的鐵路資金有可能幫助啟動美國的高鐵建設，前提是拜登在「買美國貨」問題上做出妥協。

美國「高鐵夢」由來已久，卻屢屢受挫，美媒不止一次披露其背後的政治角力。原本計劃連接洛杉磯與三藩市兩大城市的加州高鐵是美國首個高鐵項目，《紐約時報》2022年10月報道稱，其在檢閱數百頁文件、工程報告、會議記錄並訪談數十名關鍵政壇人士後發現，這個美國最具雄心的基建項目，設計卻始終不是基於最簡單或最直接路線。相反，列車駛出洛杉磯的路線被改道，改走穿過山脈並經過快速發展的莫哈韋沙漠（Mojave Desert）小城。報道稱，這條路線最突出的好處或是它將給洛杉磯縣主管的地區帶來商機，這顯然與地方政壇和政治獻金大金主們的考量脫不了關係。

《紐約時報》說，改道穿越莫哈韋沙漠只是政治角力下一系列決策的一環，事後來看這些決定嚴重妨礙了該項目的建設，將一個更快捷、相對低廉的建設逐漸變成一個錢坑。加州選民2008年同意為這條高鐵建設發行債券時，本計劃2020年完工，當時估算的成本330億美元。如今十幾年過去，加州高鐵的建設成本持續攀升，據加州高鐵管理局估計，估計高鐵最終成本將達1130億美元。據工程界和項目經理圈預測，按照目前每天180萬美元支出的建設速度，根本沒法在本世紀完工。