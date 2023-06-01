金與正怒斥美國：即使用氣球射衛星　華府也會說是威脅｜聲明全文

據朝中社消息，朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正6月1日就美國批評朝鮮發射衛星一事發表了「任何人都不可否定我國發射衛星的主權權利」談話。同時，朝中社公佈了一批發射現場的照片。



金與正在講話中表示，如果說朝方的衛星發射應該遭到譴責，那麼包括美國在內的已發射數千顆衛星的國家都該受到譴責，這是「自相矛盾的詭辯」。即使朝鮮利用氣球把衛星送入宇宙軌道，作為「強盜國家」的美國也會把它說成是「非法、威脅」。此外，她還表示，朝鮮衛星未來將正確進入宇宙軌道，着手執行任務。

聲明原文如下：



圍繞屬於朝鮮民主主義人民共和國自衛權的軍事偵察衛星發射，美國露骨地暴露出了其反朝成癮敵意。

5月31日，白宮國家安全委員會發言人聲稱，朝鮮民主主義人民共和國發射軍事偵察衛星公然違反聯合國安理會決議，有不必要加劇緊張局勢、製造域內不穩定安保狀況的危險，因此所有國家應該批評我國的衛星發射。

這是不足為奇的，但美國還是重彈出於不正常的強盜思維的陳腐老調。

到底是誰在不必要加劇緊張局勢，製造域內安保複雜動盪？

如果說我們的衛星發射應該遭到譴責，那麼包括美國在內的已發射數千顆衛星的國家都該受到譴責，這簡直是自相矛盾的詭辯。

不問其目的如何，假借禁止使用彈道火箭技術的聯合國安理會「決議」，只有別人可以發射衛星，就不允許我們發射衛星的這種強詞奪理嚴重侵害並非法遏制我們國家的宇宙利用權利，是完全錯誤的強盜邏輯。

美國式強盜邏輯被列入聯合國安理會「決議」，實在令人遺憾。

即使我們利用氣球把衛星送入宇宙軌道，他們就會把它說成非法、威脅，美國就是個這樣的強盜國家。

用錯誤的公式永遠無法得出正確的答案，並被這種無知所俘虜的正是21世紀「美國的悲劇」。

朝中社2023年5月31日發布朝鮮國家宇宙開發局31日上午6時27分在平安北道鐵山郡西海衛星發射場用新型衛星運載火箭「千里馬-1」號（Chollima-1）發射軍事偵察衛星「萬里鏡-1」號的照片。開發局稱「千里馬-1」號在正常飛行過程中完成第一級間分離，但二級發動機未能正常點火，導致火箭失去動力，墜入半島西部海域。（Reuters）

美國與其盲目否定並指責主權國家的衛星發射和宇宙開發權利，還不如清醒被對抗狂熱發熱的頭腦，再次念一念聯合國憲章和宇宙條約的條款。

此時此刻，無數偵察衛星和高空區無人偵察機等形形色色的美國偵察資產佈滿朝鮮半島上空，連我們的一舉一動也都不放過。這樣的美國卻對我們的軍事偵察衛星發射說三道四，簡直是惡人先告狀的做法、站不住腳的說法。

我認為，美國不要再自以為是，不要高估自己。

誰也沒有授權美國詆毀特定國家的主權權利。

藉此機會，再次明確警告美國，不要口口聲聲拿「外交之門」、「誠摯的協商」之類客套話來掩蓋國際社會的耳目。

我們無意與常把「政權終結」、「顛覆制度」掛在嘴邊的美國及其走狗進行打交道，也沒有這個必要，反而採取更具威力的攻勢姿勢，以我們自己的方式繼續做出反制行動，以使他們自己不得不承認反朝敵視政策的延續對其毫無益處，執意與我們為敵何等危險。

為了維護我們的主權權益，我們什麼都可以做，而且做好了一切準備。

通過美國及其走狗對我們的軍事偵察衛星問題如此不安焦慮，我們可以讀懂他們的心理狀態，而且再次確認了敵人最害怕我們擁有包括偵察衛星在內的優秀情報偵察手段這一點。因此我們更加意識到要為開發偵察手段付出更大的精力。

我敢斷言，朝鮮民主主義人民共和國的軍事偵察衛星將不日就正確進入宇宙軌道，着手執行任務。

我們非常清楚同美國較量的長期性，意識到未來的威脅和挑戰，將全方位竭盡努力不斷提高戰爭遏制力。

如果美國及其走狗繼續妄圖侵害我國主權權利，我們絕不手軟。

朝鮮朝中社2023年5月31日發布朝鮮國家宇宙開發局31日上午6時27分在平安北道鐵山郡西海衛星發射場用新型衛星運載火箭「千里馬-1」號（Chollima-1）發射軍事偵察衛星「萬里鏡-1」號的照片。局方稱「千里馬-1」號在正常飛行過程中完成第一級間分離，但二級發動機未能正常點火，火箭失去動力，墜入半島西部海域。（Reuters）

根據韓國5月31日對當天在韓西部海域打撈到的朝鮮發射器殘骸進行分析，朝方發射的「萬里鏡-1」號，是長1.3米、重300公斤、圖像解像度最高可達一米左右、可之行初步偵查任務的小型近地軌道衛星。

朝鮮當天射星失敗，並披露具體原因。國情院稱，這可能是朝鮮企圖通過公開衛星的發射過程來強調發射活動的正當性。

國情院指出，發動機異常檢修通常須耗費數週以上的時間，不過若只是輕微故障，不排除朝鮮會提前安排第二次發射，且可能會選擇既有的發射場來進行第二次發射。

韓聯社報道，朝鮮稱5月31日清晨發射軍事偵察衛星時發生意外，即將再發射。韓聯社5月31日引述韓國總統府稱，平壤政府或在6月11日第二次發射。韓國軍方稱，它更像是太空載具多於導彈，此外朝鮮比之前更快做好發射準備。

韓聯參稱軍方上午8時5分許在於青島以西200多公里的海域發現並打撈疑似朝方航天器的部份殘骸。於青島位於全羅北道群山以西60多公里處。韓軍還計劃在回收航天器後確認其整體性能、是否使用外國零部件及其技術水平等。

聯參較早前稱，朝鮮當天上午6時29分左右從平安北道東倉里一帶向南方發射一枚航天運載器，該航天器在非正常飛行狀態下墜落。

朝中社稱，朝鮮國家宇宙開發局31日上午6時27分按計劃在平安北道鐵山郡西海衛星發射場用新型衛星運載火箭「千里馬-1」號發射軍事偵察衛星「萬里鏡-1」號。

開發局稱「千里馬-1」號在正常飛行過程使中完成第一級間分離，但二級發動機未能正常點火，導致火箭失去動力，墜入半島西部海域。

本文原載於觀察者網，香港01獲授權轉載

