美國知華派為何日益沉默？中國學者提3原因

中國復旦大學中國外交研究中心主任兼教授任曉5月30日表示，自1971年時任美國總統國家安全事務助理基辛格（Henry Kissinger）秘密訪華直接推動中美關係改善以來，知華派成為中美關係發展中非常重要的群體，但受美國政壇政黨反華氣氛日盛的生態影響，知華派如今變得愈來愈沉默。



任曉30日在《環球時報》撰文稱，美國資深中國問題專家、哈佛大學費正清研究中心研究員陸伯彬（Robert Ross）和研究中心主任柯偉林（William Kirby）都在4月左右訪問上海，美國這2名知名學者在新冠疫情剛過去、國際旅行尚未完全恢復正常時訪華，反映美國國內知華派學者力圖準確把握今日中國的願望。

知華派正出現代際更替

任曉稱，自己2022年與陸伯彬在加州（California）史丹福大學（Stanford University）見面時，陸伯彬稱美國知華派正出現代際更替，而任曉最直觀的感受是，如今像這樣的美國知華派並非太多而是太少，根據自己在美訪學時的觀察，目前40歲左右的一批美國知華派已嶄露頭角，再年輕一點且有一些影響的人則還看不大出來。

新麥卡錫主義作祟

任曉指，在涉及中國的問題上，美國內出現新麥卡錫主義的氛圍，上世紀50年代美國聯邦參議員麥卡錫（Joseph McCarthy）在國會山莊「呼風喚雨」，製造緊張氣氛，歷史已證明所有那些惡言都是莫須有的罪名和指控，現在於21世紀的美國，竟又出現了新的麥卡錫主義氛圍，導致不少人士因擔心遭攻擊而噤若寒蟬。

他分享自己聯繫華盛頓一間大學的經歷，稱校方出人意料地沒有任何回應，這很明顯地反映美方人士顧慮重重，本來比較了解中國的人，也不太敢發出客觀聲音，這樣一來就大大妨礙對華認知的形成。

美國戰略家扭曲對華認知

任曉說，美國出現一批不會中文也不研究中國內政外交的所謂戰略家，基於其信奉的大國政治理念推理得出錯誤的對華認知，包括中國因對國際現狀不滿想改變甚至推翻現有國際秩序，中國有取代美國世界地位的長期戰略目標，以及中國認為美國衰落。

他認為，如果雙方不接觸、不溝通，這些錯誤認知就會愈來愈根深蒂固，而知華派人士或讓華府形成較客觀的美國對華認知，也可能可以維持中美聯繫的紐帶和溝通的橋樑。

讓知華變友華

任曉也提到，有些人從知華開始，最後卻逐漸變成反華，這令人遺憾。

對於某些外國人前往台灣語言教學機構學習中文，任曉說，以長遠眼光來看，外國人能下功夫學習中文這門難學的語言文字，總括而言是件好事，如果外國人士喜歡中國文化，就一定會來中國大陸造訪並結交朋友，那「就有拉近我們與之距離的機會。因此，我們可以更加自信的態度泰然處之，同時將中華文化在全世界發揚光大」。