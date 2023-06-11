美媒：拜登政府證實中國擬在古巴設竊聽設施　形容是「持續問題」

《華爾街日報》早前指中國被指與古巴達成協議，預定在距離美國佛羅里達州約160公里的島嶼，建立針對美國的電子竊聽設施。北京方面否認，白宮則指報道不準確，不過有華府官員6月10日證實消息，並形容這是一個「持續問題」。



美國霍士新聞（Fox News）引述一名白宮官員報道，對方稱中國的竊聽一事並非新鮮事，而是持續的問題，惟他指出，《華爾街日報》提到的安排形式與白宮的理解不一致。

該名官員表示，拜登（Joe Biden）政府曾在2021年1月接獲簡報，內容提及中國在全球進行一連串的敏感行動，以擴展其海外物流、基礎和在全球集合基建，為解放軍在更遠距離展示及維持軍事力量。

報道引述該名官員指，中國曾考慮選址在大西洋、拉丁美洲、中東、中亞、非洲及印太地區，指包括在古巴設立收集情報設施，並在2019年改良當地的設備。

該名官員稱有關消息已詳細記載在情報記錄，同時亦似乎暗批特朗普（Donald Trump）政府應對力不足，形容拜登政府繼承這個問題，而經過分析後，認為華府沒有取得足夠進展，因此需要採取更直接的方式。

他提到拜登已指示他的團隊應對挑戰，華府同時正「悄悄和審慎地」行動，並已見到成果。專家分析指華府透過外交拖慢中國的步伐，對方似乎未能達到原本目標。該名官員強調有關問題仍存在挑戰，華府會繼續憂慮中國在古巴的長期活動，阻止中國加強在古巴的存在感。