澳洲因國安疑慮　擬廢除俄羅斯新使館租約

澳洲以國家安全為由，向議會（國會）提出法案，取消俄羅斯在首都堪培拉建設新大使館的土地租約。



路透社報道，政府是在聯邦法院5月裁定，負責規劃的國家首都管理局發出的驅逐令無效後，作此決定。

俄羅斯目前在堪培拉的國會大廈附近持有一片土地的租約，打算在那裏興建新的大使館。聯邦政府試圖終止這項於2008年簽署的長期租賃協議，但不成功。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）星期四（6月15日）告訴記者：「政府已經接到非常明確的安全建議，說明俄羅斯在距離議會大廈如此之近建設新建築物帶來風險。」

阿爾巴尼斯說：「今天的決定是為了澳洲的國家安全利益而作出的。」他說，政府將迅速採取行動，確保租用的場地不會成為官方外交機構。

租約的終止不會對俄羅斯在堪培拉的現有大使館產生影響。俄羅斯目前使用之前的蘇聯大使館，距離國會大廈較遠。

據報道，俄羅斯於2008年取得租約，並於2011年獲得建築許可，但首都管理局指大使館土地閒置。

內政和網絡安全部長奧尼爾（Clare O'Neil）說明道，擬議中的第二個俄使館的「主要問題」是它的位置，因為該地點毗鄰議會大廈。

該法案得到反對黨聯盟的支持，有望在兩院獲得通過。

本文獲《聯合早報》授權轉載

