Bill Gates撰文談訪華行：中國為全球糧食安全做出重大貢獻

微軟（Microsoft）創辦人、美國比爾及梅琳達·蓋茨基金會聯席主席比爾·蓋茨（Bill Gates）訪華，他6月16日在網站刊文，講述訪華之旅，他談到參觀全球健康藥物研發中心、國家作物種質資源庫，他稱通過幫助農民適應氣候變化、增加收入並應對糧食危機，中國正為全球糧食安全做出重大貢獻。



比爾·蓋茨2023年6月訪華時，在全球健康藥物研發中心主任丁勝的陪同下參觀（蓋茨基金會微信公眾號）

比爾·蓋茨：我時隔四年再度訪問中國（全文）

我想分享我在中國之旅的一些印象。我剛剛與習主席會面，我們討論了應對全球健康和發展挑戰的重要，例如是健康不平等（health inequity）和氣候變化，以及中國如何在實現世界人民進步方面發揮作用。

作為我在蓋茨基金會工作的一部分，我在疫情之前每年都會訪問中國、印度、歐洲國家，以及至少一個非洲國家和美國華盛頓特區。在這些訪問中，我會與研究人員、政府機構代表、倡導者和其他致力於應對健康和發展不平等的專家們進行交流。這些訪問總是令我受益匪淺，所見所聞也讓我倍感鼓舞。

能夠恢復這些定期訪問實在是太好了。這是我四年來首次訪問中國，而在這之後，我將立即前往西非，這也是我自2018年以來首次訪問這個地區。我在三月份還去了印度。

在今年的每次出訪中，我都會傳遞一個關鍵信息：在過去二十年中，全球在減少貧困和改善健康方面取得了重大進展，但是新冠疫情減緩甚至逆轉了一些全球目標的進展，比如減少貧困、抗擊結核病和瘧疾等。非洲國家尤其面臨多重挑戰，包括氣候變化的影響、高企的糧食價格、不斷上升的貧困率、激增的傳染病及債務壓力。

解決這些問題需要創新，包括新的工具和新的方法。中國在這方面擁有豐富經驗。中國已在本土成功消除了包括脊髓灰質炎和瘧疾在內的多種疾病、研發的青蒿素等藥物拯救了全球數百萬瘧疾患者的生命、在減貧方面取得了巨大進展，並在可再生能源領域進行了重大投資。因此我十分期待看到中國這四年來發生的變化。

此行的亮點之一是全球健康藥物研發中心（GHDDI），這是一個由蓋茨基金會與北京市政府和清華大學在六年前合作成立的機構。 GHDDI展示了公共和私營部門在藥物研發方面開展合作的一個有效路徑。在本週早些時候的一次活動上，我談到了該中心在結核病和瘧疾方面的工作，也承諾我們將在未來五年持續提供支持。

我還參觀了國家作物種質資源庫。這是一個重要的作物研究中心，同時也作為種質長期保存空間，為全球科學家提供糧食作物的遺傳數據。在訪問中，我見到了一些農業科學家，他們正與世界各地——特別是非洲——的同行合作，研究新型水稻品種，幫助農民提高生產力並儘可能減少對化肥、農藥和灌溉的需求。

比爾·蓋茨2023年6月訪華時，在中國的國家作物種質資源庫與高達2.4米的世界上株高最高的水稻植株標本合影（蓋茨基金會微信公眾號）

他們的工作成果已經惠及亞洲和非洲的數百萬農戶。在農業領域持續進行技術和創新投資，對於中國各地提升農業生產力發揮了重要作用。更令我振奮的是，中國承諾與低收入國家分享他們的專業知識和創新實踐。通過幫助農民適應氣候變化、增加收入並應對糧食危機，中國正在為全球糧食安全做出重大貢獻。

我們的基金會與中國夥伴開展合作已超過15年，取得了豐碩成果，作物種質資源庫和GHDDI只是其中兩個例證。在接下來的幾個月裏會有很多重大時刻，包括在巴黎舉行的新全球融資協議峰會、在新德里舉行的二十國集團峰會和在杜拜舉行的第28屆聯合國氣候變化大會等。中國和其他國家可以通過這些平台做出更多貢獻。

我深信，如果我們攜手合作應對氣候變化、健康不平等和糧食安全等問題，我們將能夠取得非凡的進展。我期待着探索新的合作和創新機遇，為所有人創建一個更加美好的未來。