馬克龍稱歐盟應建立自家國防工業　反對過度依賴美國

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，歐盟須保有戰略自主權並建立起國防工業，而非過度依賴美國。這被視為回應德國所提出的「歐洲天空之盾」，反對採購美國的裝備。



法國6月19日在巴黎航空展（Paris Air Show）期間，舉行歐洲防長會議。法國防長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）表示，歐盟有兩項職責，一是準備好協助烏克蘭並長期支援北約東翼，二是重拾歐盟在冷戰期間熟悉但又重新變得重要的初衷，必須跟上技術躍進、不同戰略聯盟及世界混亂不僅源自東方的事實。

觀察人士普遍認為，這次會議是為回應德國主導的「歐洲天空之盾」倡議（European Sky Shield Initiative），這項計畫自2022年10月開始，讓北約國家和瑞典都採購德國、美國和以色列的裝備。 法國和波蘭一直反對這項計畫。

馬克龍表示，他在說服法國部分歐盟盟國考慮擴大本土防禦戰略方面取得成功，與比利時、賽普勒斯、愛沙尼亞和匈牙利簽署意向書。多國將聯合採購歐洲軍火業者MBDA飛彈系統公司製造的法國西北風（Mistral）防空系統。

馬克龍表示，急於強化防空能力是錯的，戰略才是首要問題：「烏克蘭的經驗顯示，我們應該為基輔當局提供自己擁有且自行生產的東西。因非歐洲國家的東西比難以管理，受制於時程安排、優先順序，有時候甚至需要第3國授權。」因此從長遠來看，歐盟需要擁有自己的戰略自主權，而不是透過北約過度依賴美國。

馬克龍稱建立戰略自主權的關鍵就在於建立歐洲國防工業，並在歐盟內部採購。法國是世界上最大的武器出口國之一，巴黎當局一心推廣自家製造的中程防空飛彈。