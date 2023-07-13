韓國高速公路建案惹議　被質疑為尹錫悦夫人「改路」

韓國首爾至京畿道楊平高速公路改道引發爭議，在野黨質疑這是為第一夫人金建希一家「開後門」。儘管韓國政府已宣佈取消此項目，但輿論指出，疑惑仍未得到解決，吃虧的永遠是老百姓。



韓國京畿道楊平郡兩水裏是旅遊名勝，但從首爾通往兩水裏只能使用6號國道，而且此路一到周末就特別擁堵。

此項目是楊平居民多年的夙願，以緩解交通擁堵、吸引人口、搞活地方經濟。一旦開通，從首爾到楊平的車程將從一小時半至兩小時大幅縮短至15分鐘。這項估計耗資1.8萬億韓元（約106億港元）的工程計劃在2025年開工。

韓國國土交通部去年3月啟動工程建設可行性調查，同年7月開始與楊平郡等地討論具體路線。今年5月，當局公開變更路線方案，問題是公路的終點附近有第一夫人金建希一家的地皮。

對此，最大在野黨共同民主黨譴責變更路線原因是為給金建希一家「開後門」，理由是「距終點僅500米的地方有金建希一家佔地2.2663萬平方米的地皮，更改道路建設路線是受到了金建希方面的點撥」。

儘管國土部加以解釋，但連日遭到反對黨的攻擊。

韓國首爾至京畿道楊平高速公路改道引發爭議，在野黨質疑這是為第一夫人金建希（左）一家「開後門」。（資料圖片）

交通部長：若被查獲事先知情 將辭職

為平息越演越烈的爭議，國土交通部長元喜龍7月6日宣佈全面叫停此項目。他還說，如果最終調查發現他事先知道金建希一家的土地在變更路線附近，或事先從工程項目負責人那裏得到相關指示，「我立刻辭去部長職務，並賭上我的政治生涯」。

對此，共同民主黨黨首李在明說：「部長在做決策時不應該感情用事。不能一生氣就將價值數萬億韓元的國策事業當作兒戲。」

韓國SBS電視新聞指出，此次爭議的核心是路線和終點為何在幾個月內發生了變化？如果原先方案有問題，更改後的新方案怎麼會在尹錫悦政府上台後才出現？怎麼時隔三個月就變更了？政府需要解釋清楚。

然而，這項工程在一夜之間化為烏有，讓當地居民感到憤憤不平。當地居民李旭宰（62歲）說：「建設高速公路突然變成政治鬥爭工具，突然被取消，吃虧的只是居民。」