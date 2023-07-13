德國地產大亨魂斷泰國　遭肢解13塊藏屍冰櫃｜有圖・慎入

德國籍房地產大亨馬克（Hans Peter Mack）7月4日在泰國春武里府芭堤雅離奇失蹤，11日被發現已遭人用電鋸分屍成13件、放入膠袋並藏於一出租屋內的冰櫃中。涉案2名疑犯落網，尚有1人在逃。



62歲的馬克5年前與泰國女子菲利亞（Piraya Boonmak）結婚。他4日駕駛其平治房車外出與一名客戶洽談土地買賣的生意，自此失蹤。

菲利亞稱當天兩人約好下午1時一同吃午餐，丈夫卻沒按時赴約。她打電話找他卻人接聽。她後來收到一條短訊，他稱會回電她。她覺得事有蹊蹺，因兩人結婚以來馬克從未給她發過短訊。她試着再打電話，仍是無人接聽。直到當晚10時，她又收到丈夫手機發來的短訊，稱他還和客戶在一起。

菲利亞5日報警並懸賞300萬泰銖（約67.8萬港元）徵集線索。

德國籍房地產大亨馬克（Hans Peter Mack）2023年7月4日在泰國離奇失蹤，警方10日發現他已被人用電鋸分屍成13件、放入膠袋並藏於出租屋的冰櫃中。涉案3名疑犯都已落網。（網絡圖片）

不幸的是，馬克好好的一個大活人出去，最終被發現的，只是冰冷的人體殘肢。

警方9日在春武里府農普魯鎮（Nong Prue）一處公寓大樓的停車場找到馬克的平治房車。這是由於當地食物攤販提供的線索，稱有一輛車已在那裏泊了數天，又見兩名女子落車。這小鎮有外國人聚居的高級社區。

警方最終通過閉路電視片段追蹤到受害者的位置，10日晚11時於農普魯鎮一間租來的住宅單位的一個冰櫃中，找到他的遺骸。

警方稱貨車前後排座椅、軚盤和變速杆（波棍）都有清潔劑痕迹，懷疑人試圖清除車內的指紋和證據。

德國籍房地產大亨馬克（Hans Peter Mack）2023年7月4日在泰國離奇失蹤，警方10日發現他已被人用電鋸分屍成13件、放入膠袋並藏於出租屋的冰櫃中。圖為救護員在冰櫃中發現13個裝有殘肢的膠袋。（網絡圖片）

包括《芭堤雅郵報》在內的泰媒刊發照片和影片，顯示涉案黑色貨車上有一個白色冰櫃，以及冰櫃裏被發現、裝有馬克殘肢的膠袋，一旁地上還有電鋸、充電裝置、一把剪刀及兩大卷塑膠垃圾袋。

馬克的銀行戶口有大量資金失蹤，戶口有多次出賬記錄，涉及金額200萬泰銖（約45.2萬港元），收款人所在地是柬埔寨金邊。據馬來西亞《星報》引述泰國家警察總署副署長稱，涉案現金被轉移到大約10個犯罪戶口中。疑犯可能隸屬於一個以泰國為活動基地的跨國毒品犯罪網絡。