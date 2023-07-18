肯塔基號核潛艇靠港釜山　自1980年再有美國核潛艇訪韓

美國一艘裝載核彈頭的戰略核潛艇在韓國釜山靠港。這是自1980年代以來，美國戰略核潛艇首次到訪韓國。



路透社報導，美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）7月18日證實了這次罕見的訪問。韓國總統尹錫悅4月訪美時，與美國總統拜登（Joe Biden）共同宣佈美國計畫派遣核潛艇赴韓。

坎貝爾在首爾舉行的簡報會上告訴媒體：「就在我們發言的時候，一艘美國核潛艇今天在釜山靠港。這是幾十年來美國核潛艇的首次到訪。」

坎貝爾在韓國參加「核諮商小組」（NCG）的首場會議，與韓國官員商討如何加強協作，以在爆發戰爭時應對朝鮮的核威脅。

坎貝爾沒有透露訪韓的是哪一艘潛艇，但說它的到訪體現了美國防衛韓國的承諾。韓國國防部隨後證實這艘潛艇到訪，並確認潛艇為美國海軍俄亥俄級戰略核潛艇肯塔基號（USS Kentucky）。

美國已承諾向韓國部署更多的戰略協助，包括航空母艦、潛艇和遠端轟炸機，以加強對朝鮮的威懾。朝鮮已開發出威力越來越大的導彈，可以打擊遠至美國的目標。

美國海軍擁有14艘戰略核潛艇。俄亥俄級潛艇裝有20枚三叉戟II D5導彈，每枚導彈最多可向1.2萬公里外的目標發射8枚核彈頭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

