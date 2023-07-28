世界7月進入沸騰時代　科學家揭關鍵原因：化石燃料使用

撰文：房伊媚 洪怡霖
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聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）7月27日宣布「全球暖化時代已結束，全球沸騰時代已到」。對於為何天氣如此炎熱，科學家一致認為，額外的熱能主要與化石燃料的使用相關。

英國廣播公司（BBC）27日報道，某些專家相信，7月可能是過去12萬年來最溫暖的一個月份，近數週有大量跡象表明，世界升溫程度正大幅提高，因此，對於7月最熱月份紀錄將被打破，研究人員並沒有感到驚訝。

根據歐盟哥白尼氣候變化服務局（C3S）27日公布的數據顯示，2023年7月首3週是有紀錄以來最熱的3個星期，而這個7月可能會成為有紀錄以來最熱的7月、以及歷來最熱的一個月。

古特雷斯27日強調需在碳排放、氣候適應、以及氣候融資方面採取全球行動，指二十國集團（G20）需制定新的國家排放目標，並促請所有國家努力在本世紀中期實現淨零排放。他表示，各方須團結起來，加速從化石燃料轉向可再生能源的公正、公平過渡，同時停止石油和天然氣擴張，並在2040年前逐步淘汰煤炭。

他呼籲全球大幅增加用於氣候適應的投資，以令數以百萬計人免受氣候變化的影響，特別是發展中國家的人民。他促請較富裕國家履行承諾，每年為發展中國家提供1,000億美元（約7,800億港元）的氣候支援。

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