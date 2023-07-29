馬來西亞老婦畢生積蓄放在盒內　慘變白蟻點心欲哭無淚

以前很多人喜歡將積蓄放在家中，他們會把鈔票置於認為是最安全的地方，希望將來有一天可以用得其所。不過馬來西亞有一名婦人就為了可以到聖城麥加（Mecca）朝聖，於是將積蓄放在一個盒內，但卻「家賊難防」，所有鈔票慘變成白蟻的點心。



新加坡《海峽時報》7月26日報道，馬來西亞一名網民凱魯（Khairul Azhar）24日在Facebook上載照片，見到一堆猶如被撕掉的鈔票。他表示，這些「碎紙」都是祖母的積蓄，合共3萬令吉（約5.1萬港元），原本是她明年到麥加的旅費。

不過這筆資金遭白蟻「消費」，凱魯稱已經將一半被毀的鈔票拿到馬來西亞國家銀行，希望可以換回新的鈔票，但其餘卻損毀嚴重，根本無法挽救。

凱魯表示，事件或反映祖母與到麥加朝聖無緣，亦不應在家中存放太多現金。

有網民對凱魯祖母的遭遇表示同情，亦有人認為，將積蓄放在家中不是問題，而是如何存放，例如把鈔票放在餅罐內，或是將現金轉換成金條，降低被詐騙風險。

根據香港金融管理局網站顯示，如果鈔票損毀，可以到發鈔銀行更換。銀行會按既定準則檢驗真偽及損毀程度，例如有關鈔票是否真鈔、防偽特徵是否仍然完整、損毀面積嚴重程度等。一般而言，如果沒有以上問題，銀行都會願意為市民更換鈔票。