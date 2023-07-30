美媒：歐洲領袖或缺席一帶一路論壇　中國學者稱關係轉差迹象

在歐盟尋求對華去風險之際，有消息稱，不少歐洲領導人料將缺席今年10月的一帶一路國際合作高峰論壇，以尋求和中俄保持距離。



俄羅斯官員本週透露俄羅斯總統普京計劃出席論壇；受訪學者分析，歐洲領導人正在重新思考是否繼續參加一帶一路倡議，迴避普京只是不參加論壇的表面原因。

美國媒體《華爾街日報》星期六（7月29日）引述法國和德國高官報道稱，法國總統馬克龍和德國總理朔爾茨沒有出席一帶一路國際合作高峰論壇（簡稱一帶一路論壇）的計劃。意大利是七國集團中唯一加入一帶一路倡議的國家，一名協調意大利總理梅洛尼行程的消息人士稱，梅洛尼也沒有參加該論壇的計劃。

歐洲國家中向來立場較為中立的瑞士，過去兩屆的一帶一路論壇都派總統出席，但目前仍未確定會否參加今年的論壇。

其他參與一帶一路的歐洲國家中，希臘已向北京表明總理不出席10月的論壇，捷克也稱總統或高級別官員不出席。

今年以來，歐洲領導人持續提出要對華經濟去風險化。歐盟委員會主席馮德萊恩3月舉一帶一路為例稱，「中共明確的目標是系統性地改變國際秩序，以中國為中心」；她4月也強調，歐盟未來的中國戰略核心必須是經濟去風險化。

5月開始，持續有消息稱意大利計劃退出一帶一路，中共中央對外聯絡部部長劉建超6月訪問意大利，強調中意2019年簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄是正確決定。

中國國家主席習近平3月訪俄期間，邀請普京訪華並出席一帶一路論壇。俄羅斯總統外交政策顧問烏沙科夫星期二（7月25日）向俄羅斯媒體稱，普京已收到中國的邀請，並計劃在今年10月訪華出席論壇。

《華爾街日報》引述消息人士稱，普京的出現使譴責俄羅斯入侵烏克蘭並對莫斯科實施制裁的國家難以確認出席一帶一路論壇。

中歐關係：圖為2018年6月25日，中歐經貿高層對話在中國北京釣魚台國賓館舉行期間，現場以歐盟旗幟與中國國旗進行佈置，一名出席者在兩面旗幟後方走過。（Reuters）

中國學者：反映出中歐關係一落千丈

今年是一帶一路倡議提出10周年，也是中國在疫情後重辦一帶一路論壇。中國在重啟外交和推動經濟復甦之際，對一帶一路高度重視；習近平本週在成都世界大學生夏季運動會期間會見格魯吉亞、印尼、圭亞那、毛里塔尼亞等國領導人時，都提出對一帶一路合作的關注。

另據路透社報道，在中歐關係遇冷的背景下，中國國務院副總理何立峰星期六也在中法高級別經濟財金對話中，呼籲法國穩定中歐關係的基調。

中國人民大學歐盟研究中心主任、歐盟「讓莫內」講席教授王義桅接受《聯合早報》訪問時指出，歐洲國家是否派高層官員出席一帶一路論壇，是種風向標，反映出各國在中美之間的立場。

華亞太菁英交流協會秘書長王智盛受訪時分析，歐洲領導人不參加一帶一路論壇，形式影響大於實質影響。儘管目前歐洲不是一帶一路最主要的參與方，但一帶一路最初的設計是要貫通歐亞大陸，歐洲在中國原來的一帶一路藍圖中扮演重要的角色；「歐洲對一帶一路原本頗有興趣，現在保持距離，其中反映出中歐關係這幾年的一落千丈」。

王智盛說，歐洲領導人不參加一帶一路論壇，普京的出席只是表面的理由，最核心的原因是部分歐洲國家正在重新思考是否要繼續參與一帶一路倡議。