中國參與沙特烏克蘭和平峰會　路透社：北京態度可能發生變化

沙特和平峰會在8月5日舉行，外界最初估計中國不會派員參加，但中國最終派出李輝出席會議。路透社分析指，中國選擇出席沙特和平峰會，表示北京態度可能發生變化，但相信對莫斯科的支持不會轉變。



中國未有參加6月在丹麥哥本哈根舉行的談判，卻參加了沙特的和平峰會，路透社的8月6日分析指出，看起來北京正面臨困難的現實，態度似乎在轉變。

華盛頓史汀森中心的中國計劃主任孫韻表示，北京越來越傾向接受和平，因此不希望缺席由其他非西方國家主導的和平倡議。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）形容，李輝的參與是「相當大的突破」。

圖為8月4日，烏克頓涅茨克州城市Vuhledar，一幢被俄軍飛彈擊中的民宅。俄烏仍在當地激戰。（Reuters）

報道分析認為，中國一直在向石油巨頭沙特示好，而沙特同時是「全球南方」（Global South）的一部分，中國希望能領導這一集團。上海復旦大學國際關係學者沈丁立表示，俄羅斯最終「必敗無疑」，因此中國必須尋求國際合作，同時不能讓俄羅斯加速崩潰。

中國的舉動對其形象有利，同時可以更好地了解其他各方的立場，試圖探索中國自身的適應和可變空間。

報道亦引述一些分析人士指，中國對戰爭的拖延及俄羅斯最近對烏克蘭糧食港口的轟炸越來越不安。中國駐聯合國副常駐代表耿爽在7月26日表示，北京對戰事了無止境深感憂慮。

耶魯大學法學院蔡中曾中國中心學者魯道夫（Moritz Rudolf）表示，現在的局勢對中國政府來說越來越複雜，因為戰爭升級直接影響到中國的經濟和政治利益。