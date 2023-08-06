美軍高級將領：中國推進拉美　已入美國「紅區」

美國一名將領認為，中國推進拉丁美洲地區的做法，使得中國進入美國的紅區。



《美國之音》（VOA）報道，美國南方司令部指揮官理查森（Laura Richardson）8月4日告訴美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS），中國還沒有在西半球建立真正的軍事基地，「但是我看到『一帶一路』項目的所有這些關鍵基建設施投資，這些有朝一日有可能成為一些基地。」

理查森稱，中國使用軍民兩用科技，在巴拿馬運河（Panama Canal）和麥哲倫海峽（Strait of Magellan）等關鍵水道修建深水港，這有可能讓中國官員迅速將這些設施從民用轉為軍用。

她也對中國電訊基建設施在南美和中美的擴散表達關切，並稱有5個來自中南美州的國家已經尋求中國幫助修建5G高速流動電話網絡。

理查森說，另外有24個國家依靠中國的3G或4G流動網絡，很多收到幾乎零成本的升級報價，這將使他們繼續在電訊需求方面依賴中國。到目前為止，美國拿不出更好的條件。

她說：「我們此刻在競爭中被中國超過。我們必須能夠擁有替代方法、替代公司、替代選項，讓他們（拉美國家）能夠選擇。」

美國《華爾街日報》曾在6月引述美國官員報道，中國和古巴達成秘密協議，讓中國在古巴設立針對美國的電子監聽設施。

中國、古巴、美國官方隨後指報道不正確、毫無根據、純屬造謠，但美國國務卿布林肯（Antony Blinken）之後說，美國已針對中國計劃在古巴建立間諜和軍事基地，向北京和古巴表達關切，並在阻止中國在海外建立軍事基地的努力中取得一些成功。

本文獲《聯合早報》授權轉載

