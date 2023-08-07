巴西父子墜機亡　影片曝父親喝酒　由11歲兒子揸飛機

巴西7月29日有私人飛機墜毀森林，機上一對父子身亡。近日在網絡上流傳的影片顯示，42歲父親馬亞（Garon Maia）曾讓11歲兒子弗朗西斯科（Francisco Maia）駕駛飛機，自己則在副駕駛座飲酒。航空意外預防研究中心（CENIPA，暫譯）正調查飛機失事是否與此有關。



巴西G1新聞網站8月4日引述農場員工稱，馬亞的飛機7月29日從新孔基斯塔州（Nova Conquista）朗多尼亞（Rondônia）一個農場起飛，他計劃把弗朗西斯科帶回南馬托格羅索州（Mato Grosso do Sul）大坎普（Campo Grande）居所，但飛機在兩州交界墜毀。

意外後網絡流傳一段未知上載時間的影片顯示，馬亞曾讓弗朗西斯科親自操控飛機起飛，自己在旁指導。飛機升空後，他更大啖啤酒並詢問兒子稱，「乘客可以喝一杯，對吧？」

目前未知影片與意外是否直接有關連，但可見馬亞如何完全違反規則，及魯莽駕駛飛機。查人員稱會按這方向，調查飛機失事是否與馬亞的駕駛態度有關。另據當地法律，駕駛飛機者須年滿18歲、高中畢業，並在國家民航局註冊。

救援人員29日起搜查該區，至30日發現二人遺體。報道稱馬亞的妻子、弗朗西斯科繼母安娜（Ana Pridonik）在8月1日二人葬禮結束後，回家開槍自殺，終年27歲。

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