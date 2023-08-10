中國恢復營運赴韓國旅行團　韓零售業磨拳擦掌

在中國文化及旅遊部8月10日公布的新一批恢復出團旅遊的國家和地區名單，旅遊熱點韓國在列。韓媒10日稱，當地免稅店和化妝品行業開始「積極備戰」，準備加快迎接這批消費力強勁的遊客。



韓聯社10日綜合業內消息，免稅店和化妝品品牌因應中國中秋和國慶長假即將到來之際，正在開發針對他們的產品，並安排促銷活動。樂天免稅店正擬聯手旅行社和航空公司開發各種韓國遊產品，並將在京滬舉行推介會；新羅免稅店仁川機場店和金浦機場店將面向他們進行奢侈品牌特別促銷活動；新世界免稅店已從2023年初為迎接中國遊客開始做準備，包括重整化妝品和時裝品牌產品線，與中國流動支付服務商攜手制定促銷活動。

韓國美妝品牌方面，愛茉莉太平洋正考慮重新製作中文宣傳手冊，在明洞和弘大入口等主要景點加強宣傳；LG生活健康將在門店擺放中文版產品手冊，並安排會說中文的導購員。

韓國的防疫措施，一度成為令中國遊客裹足的障礙。隨着世界向地防疫措施鬆綁，韓國也加入解禁行列，利於提升旅客遊韓意欲。圖為2023年1月4日，一名身穿防護的韓國軍人帶領中國遊客前往仁川機場指定地點進行新冠病毒檢測。（Reuters）

中國文化及旅遊部的聲明指，自試點恢復旅行社經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊業務以來，出境旅遊市場整體運行平穩有序，對促進旅遊交流合作發揮積極作用。

當局為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，進一步服務經濟社會發展，決定公布第三批恢復旅行社經營中國公民出團的國家和地區名單，並即日起，恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營到有關國家出團旅遊和「機票+酒店」業務。

獲解禁的國家及地區名單如下：

亞洲：阿曼、巴基斯坦、巴林、韓國、卡塔爾、黎巴嫩、孟加拉國、緬甸、日本、土耳其、以色列、印度

非洲：阿爾及利亞、埃塞俄比亞、貝寧、博茨瓦納、赤道幾內亞、佛得角、加納、喀麥隆、科特迪瓦、盧旺達、馬達加斯加、馬拉維、馬里、摩洛哥、莫桑比克、塞舌爾、聖多美和普林西比、突尼斯

歐洲：愛爾蘭、愛沙尼亞、安道爾、奧地利、白羅斯、保加利亞、北馬其頓、比利時、波黑、波蘭、德國、芬蘭、荷蘭、黑山、捷克、拉脫維亞、立陶宛、列支敦士登、盧森堡、羅馬尼亞、馬耳他、摩納哥、挪威、瑞典、塞浦路斯、斯洛伐克、英國

北美洲：安提瓜和巴布達、巴巴多斯、格林納達、哥斯達黎加、美國、墨西哥、千里達和多巴哥、牙買加

南美洲：秘魯、厄瓜多爾、哥倫比亞、圭亞那、蘇里南、委內瑞拉

大洋洲：澳洲、巴布亞新幾內亞、庫克群島、密克羅尼西亞聯邦，北馬里亞納群島聯邦、法屬波利尼西亞、法屬新喀里多尼亞

當局強調各地要強化責任擔當，指導旅行社嚴格落實團隊旅遊管理各項制度和規範，落實「一團一報」制度，加強對旅行社及在線旅遊企業的監督檢查，切實維護旅遊市場秩序，保障遊客合法權益。

而在公布消息前，日經新聞9日引述數名消息人士稱，中國駐日本大使館已向日本外務省發出書面通知，稱將解禁團體遊。

報道指，在新冠疫情爆發前的2019年，中國遊客佔日本的外國遊客總數30%，居於首位。

文章也談到，雖然民眾愈來愈期待解禁對提振日本經濟的效用，但日本的「接待系統」能否擴大很可能會成為問題，例如是酒店等。在放寬邊境限制措施後，旅客增多，但日本旅遊業一直出現人手不足等問題。