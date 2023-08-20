德國擬跟隨美國針對中國擴大投資審查限制　當地商會反對

拜登政府出台對華投資限令，引發各國關注。8月18日，德國《商報》援引消息稱，德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）正計劃跟隨美國，通過立法擴大針對外國投資的審查，以限制中國在德影響力。



與德國經濟部的態度不同的是，德國企業和商界對拜登政府最新舉措深感憂慮。外媒此前報道稱，德國商界代表擔心歐盟將效仿美國採取相似規定，從而對德國經濟產生負面影響。他們認為，德國和歐盟不應跟風美國，應避免在對外投資領域「過度監管」。

德媒普遍認為，在對華政策上，本屆德國聯邦政府存在分歧：總理府傾向於對華合作，但經濟部和外交部則不斷鼓吹減少所謂「對華依賴」。

《商報》獲得的一份政府文件顯示，在美國總統拜登簽署行政令限制對華科技投資後，德國經濟部長哈貝克有意跟隨美國。為限制中國對德國經濟日益增長的影響，哈貝克計劃出台「投資審計法」，以擴大中國等非歐盟國家對德投資的審查。

根據德國目前法規規定，歐盟以外的公司和投資者如果想收購一家德國公司，就必須經過德國經濟部的審查；如果德國經濟部認定交易「損害公共秩序或安全」，可以下令禁止。

《商報》指出，哈貝克希望通過「投資審計法」，大幅收緊針對審查力度，並擴大審查範圍。此外，審查程序會更加嚴格，特別是在晶片、人工智能、雲端計算、網絡安全或基礎設施方面。

8月9日，美國總統拜登簽署行政命令，限制在半導體、量子計算和人工智能（AI）等敏感技術領域的對華新投資，並要求美企就其他科技領域的在華投資情況向美政府進行匯報。

「美國推進對華投資新限制，中美關係再受考驗。」《紐約時報》稱，拜登政府此舉升級了美中之間的對抗，令世界兩大經濟體之間的距離更加遙遠。不過，也有美媒引述分析人士指出，至少就目前而言，任何此類禁令對中國的影響都可能微乎其微。

路透社報道，拜登政府對華投資新限制出台後，引起英國、歐盟方面高度關注。歐盟委員會預計將在今年年底前提出一項涉及對外投資限制的倡議。英國政府發言人也說，正「密切關注」美方新措施，同時也將「繼續評估一些投資所附帶的潛在國家安全風險」。

與此同時，德企近期正面臨越來越大的來自政府的壓力，「去風險」和「減少對華依賴」成為歐盟和德國政府討論對華關係時的熱詞。7月13日，德國聯邦政府通過首個全面「中國戰略」，再次鼓吹所謂減少對華依賴和「去風險」。不過，德國商界普遍支持中德合作，反對所謂「脫鈎」、「去風險」。

據路透社日前報道，德國商界對拜登政府最新舉措深感憂慮，並擔心歐盟將跟風美國採取相似規定，對德國經濟產生負面影響。德國商屆代表認為，德國和歐盟不應跟隨美國，應避免在對外投資領域「過度監管」。

德國工商聯合會（DIHK）外貿問題專家福格爾巴赫稱，鑑於德國已有針對德企對外投資的廣泛出口管制條例，因此若德國跟隨美國，將存在通過所謂「對外投資篩選」進行官僚主義過度監管的風險。她還說，「在資本自由流動方面，歐盟應避免實施對外投資審查計劃」，歐盟「還應與美國密切協調，防止美國的投資限令對歐洲經濟產生負面影響」。

此外，各項數據也顯示，德國在華直接投資仍在上升。德國經濟研究所國際經濟與經濟展望研究部門負責人于爾根·馬蒂斯此前曾指出：「據估計，德國2022年流入中國的直接投資增長了11%，與2021年的增長相似，但比2016年至2020年要強勁得多。」

根據德國聯邦外貿與投資署發佈的報告，截至2022年底，中國連續7年成為德國全球最大貿易夥伴。2023年一季度，德國對華投資飛速增長。商務部新聞發言人束珏婷4月20日表示，今年1至3月，部分國家和地區對華投資較快增長，其中德國來華投資增長了60.8%。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

