BRICS峰會宣言：研究本幣合作及支付平台　下屆會面前交報告

金磚國家（BRICS）領袖峰會8月24日在南非落幕。各領導人發表《金磚國家領導人第15次會晤約翰內斯堡宣言》，表示會責成財長、央行行長研究金磚國家本幣合作、支付工具和平台，在下屆領導人會晤前提交報告。



宣言內文共94條，包括加強包容性多邊主義、營造和平發展環境、促進彼此增長、推動可持續發展、加深人文交流、建立機制6大章節。

BRICS領導人峰會宣言全文：加強包容性多邊主義 促進彼此增長

宣言指，金磚國家歡迎成員國就跨境支付系統互聯互通等支付基礎設施加強對話，促進貿易和投資流動，強調鼓勵與貿易夥伴進行國際貿易和金融交易時使用本幣的重要性，並鼓勵加強金磚國家間代理銀行網絡，促進本幣結算。

宣言稱，期待金磚國家支付工作組（BPTF）發表推進《二十國集團完善跨境支付路線圖》要素的報告。

由巴西、俄羅斯、印度、中國、南非組成的金磚國家，在今次峰會上邀請阿根廷、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特阿拉伯、阿聯酋6國加入組織，2024年1月生效。俄羅斯將擔任2024年輪任主席國，並在喀山（Kazan）舉行下屆領導人會晤。